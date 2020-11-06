وطن النهار

أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على فض أحراز أكبر محاولة في تاريخ البلاد لتهريب مادة (الشبو) المخدرة عن طريق ميناء الشويخ يفوق وزنها ربع طن.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي انه خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات دلت التحريات ان هناك محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة (الشبو) إلى البلاد.

وأوضحت الادارة ان تلك الكمية كانت مخبأة في حاويتين تحتويان على مادة الملح عن طريق ميناء الشويخ وبعد اجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم التنسيق مع قطاع البحث والتحري التابع للادارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الحاويتين وضبط المروجين.

وبينت انه فور قدوم المتهمين لاستلام الحاويتين تم ضبطهما وبعد فتح الحاويتين وتفتيشهما تم العثور على 270 كيلوغراما من مادة (الشبو) مخبأة بأسلوب مبتكر في أكياس الملح لتشابه المادتين في الشكل واللون.

وافادت أن وزير الداخلية أعرب عن الشكر والتقدير لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لجهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع.

وأشاد الوزير الصالح بقدرة رجال الأمن على التصدي لمثل هذه الأساليب المبتكرة في محاولات التهريب داعيا إلى مزيد من الجهود والمتابعة المستمرة لرصد مروجي المخدرات والوقوف لهم بالمرصاد مهما تنوعت أساليبهم المبتكرة.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للجمارك على تعاونها الدؤوب والمستمر مع وزارة الداخلية في ضبط المخالفين للقانون ومروجي السموم عن طريق محاولة إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ومن جانبه أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام الذي رافق وزير الداخلية في الاشراف على فض أحراز عملية التهريب بجهود رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات في حماية المجتمع والوقوف بوجه كل من يسعى الى المساس بأمن الوطن وامن وسلامة مواطنيه.

