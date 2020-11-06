وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للجمارك أمس الخميس مشاركة مديرها العام المستشار جمال الجلاوي في الاجتماع الإقليمي الـ 52 لمديري الجمارك بشمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الذي عقد (عن بعد).

وقالت (الجمارك) في بيان صحافي إن الاجتماع استعرض الإجراءات التي ستقوم بها الدول ضمن التحضير المسبق لاجتماع مجلس المنطقة الـ37 الذي سيعقد في خلال الفترة بين 9 و11 ديسمبر المقبل لإجراء انتخابات منصب رئيس منظمة الجمارك العالمية لافتة إلى تطوير آلية الانتخابات لضمان نزاهة التصويت التي تم تنظيمها بشكل إلكتروني.

وأشارت في هذا الشأن إلى الاتفاق على إعداد آلية لمشروع التتبع الإلكتروني الإقليمي لشاحنات الترانزيت المارة عبر دول الإقليم واعتماد وثيقة الشروط المرجعية لمنصب الملحق الفني الخاص بالإقليم التي تم إعدادها من لجنة ضمت في عضويتها (الجمارك) الكويتية.

وأكد المستشار الجلاوي وفق البيان أهمية مشاركة الإدارة العامة للجمارك في الورشة الإقليمية لوضع الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية 2020-2025 المقرر عقدها يومي 9 و10 نوفمبر الحالي على منصة (KUDO) للمساهمة في إعداد مسح بيئي للخطة الاستراتيجية لتحديد أفضل الشركاء عالميا وإقليميا ومحليا مبينا أن ذلك سيؤثر إيجابا على حركة التبادل التجاري وأمن وتسهيل التجارة.

