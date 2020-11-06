وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي في طوارئ فرع بلدية محافظة الفروانية إزالة لعدد 5 ملاعب كرة قدم غير مرخصة بمنطقة الرقعي بناء على شكوى واردة عبر الواتساب. وأكد رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية المحافظة أحمد الشريكه بأن إزالة ملاعب كرة القدم التي نفذها المفتشون بالفريق الرقابي جاءت بناء على شكوى واردة عبر الواتساب بإقامة 5 ملاعب لكرة القدم بالتعدي على أملاك الدولة واستغلال مساحات بدون ترخيص من قبل البلدية، لافتا إلى أن الإزالة جاءت بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية وانتهاء فترة الإنذار. وأشار إلى قيام الفريق الرقابي برفع وإزالة 14 إعلاناً عشوائياً تشوه المنظر الجمالي وتعمل على إعاقة الرؤية إلى جانب التعامل مع 4 شكاوى واردة عبر الخط الساخن. ولفت إلى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي بالنوبات الثلاث لجولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات، مؤكدا أنهم لا يألوجهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كل المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة سواء كانت مخالفات لمحال أو تعديا صريحا باستغلال مساحات بالتعدي على الدولة.