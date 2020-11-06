وطن النهار

شكلت استجوابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر في دور الانعقاد الرابع خلال ازمة كورونا (40%) من الاستجوابات المقدمة والذي قدم منه 30 استجواباً، واحصائيّاً يعتبر دور الانعقاد الرابع اكثر ادوار الانعقاد تقديماً للاستجوابات يليه دور الانعقاد الثالث بـ 9 استجوابات ثم دور الانعقاد الثاني بـ 6 استجوابات، فدور الانعقاد الأول بـ 4 استجوابات.

ومن المفارقات انه تم افتتاح دور الانعقاد الرابع، باستجوابين لوزيري الداخلية والأشغال والاسكان السابقين الشيخ خالد الجراح ود. جنان بوشهرى، وأسفرت نتائج الاستجوابات عن تقديم طلبات طرح في (8) استجوابات منها 5 استجوابات تم تجديد الثقة بالوزير، واستقالت الحكومة اثر تقديم استجوابين، واستقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. غدير اسيري قبل جلسة طرح الثقة.

وتوزعت استجوابات دور الانعقاد الرابع خلال أزمة فيروس كورونا ما بين 3 استجوابات لوزير المالية ومثلها لوزير التربية وزير التعليم العالي واستجوابين لرئيس الوزراء ومثلهما لوزير الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء واستجواب واحد لكل من وزراء (الأشغال والاسكان) والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل.

وقدم استجوابات دور الانعقاد الرابع (10) نواب هم: الحميدي السبيعي ومحمد هايف حيث قدما استجوابين لكل منهما، عمر الطبطبائي وعادل الدمخي وفيصل الكندري، وشعيب المويزري وخليل عبدالله وعودة الرويعي ورياض العدساني وهو الأكثر تقديماً بـ 3 استجوابات.

ناقش المجلس استجوابين في جلسة 16 يونيو 2020 لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي والثاني وزير المالية براك الشيتان.

نظر المجلس بالاستجواب الأول المقدم من النائب فيصل الكندري لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ويتضمن الاستجواب 4 محاور.

وتحدث النائب سعدون حماد مؤيداً للاستجواب والنائب عسكر العنزي معارضاً بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب وافق المجلس على 7 توصيات تقدم بها عدد من النواب.

الاستجواب الثاني المقدم من النائب رياض العدساني الى وزير المالية براك الشيتان متضمناً 5 محاور.

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم مؤيدة للاستجواب وتحدث النائب علي الدقباسي معارضاً. وانتهى الاستجواب بالاكتفاء بالمناقشة.

وناقش المجلس في جلسة 4 اغسطس 2020 الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان متضمنا 3 محاور.

وبعد الانتهاء من المناقشة تم تجديد الثقة بالوزير وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 نائباً على طلب طرح الثقة وعدم موافقة 32 نائباً وامتناع 3 نواب من اجمالي الحاضرين البالغ عددهم 47 نائباً.

وناقش المجلس في جلسة 18 اغسطس 2020 الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري في 27 يوليو 2020 الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح متضمناً 3 محاور.

وجدد المجلس ثقته بالوزير وجاءت نتيجة التصويت عدم الموافقة 35 نائباً على الطلب، وصوت 13 نائباً بالموافقة على طلب طرح الثقة من اجمالي 48 نائباً.

وبعد موافقة المجلس في جلسة 18 اغسطس 2020 على دمج استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي المقدم من النائب الحميدي السبيعي، مع الاستجواب المقدم للوزير من النائبين د.عودة الرويعي ود. خليل وأن تتم مناقشتهما في وقت واحد في جلسة 1 سبتمبر 2020 بناء على طلب الوزير ناقش المجلس في جلسة 1 سبتمبر 2020 الاستجوابين المقدمين من النائب الحميدي السبيعي، والنائبين د.عودة الرويعي ود. خليل ابل لمساءلة وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي.

وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة هم كل من خالد العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وحمدان العازمي وعادل الدمخي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف.

وبعد موافقة المجلس في جلسة 22 سبتمبر 2020 على دمج الاستجوابين المقدمين من النائبين د. عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي الى سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ان تتم مناقشتهما في وقت واحد.

ووافق المجلس على دمج استجوابي رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتحدث النائب محمد هايف مؤيداً للاستجواب وتحدث النائب علي الدقباسي معارضاً له.

بعد الانتهاء من المناقشة تقدم عشرة نواب بطلب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهم: محمد هايف وثامر السويط ومحمد المطير ود. عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وحمدان العازمي ونايف المرداس والحميدي السبيعي ورياض العدساني ود. بدر الملا.

وبتاريخ 29 سبتمبر 2020 اعلن النواب الموقعون على طلب عدم التعاون سحب طلبهم، وقال النواب في بيان ان تلك الخطوة تأتي تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله.

