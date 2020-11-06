وطن النهار

قام وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي يرافقه وكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في مقر اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الأمة بمدرسة اشبيلية بمنطقة كيفان صباح أمس. وقد اثنى الوزير العفاسي على جهود العاملين فيها ومقدراً لجهودهم المبذولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ووعد العفاسي بتذليل كل العقبات التي تواجههم في عملهم، وقد حث الوزير العفاسي العاملين في هذه اللجنة على بذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق وانجاح العملية الانتخابية المزمع انطلاقها في الخامس من الشهر القادم.

