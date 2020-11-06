وطن النهار

طالب مرشح الدائرة الخامسة سالم شاكر الشمري ناخبي الدائرة الخامسة والدوائر الاخرى عموما ان يعوا حساسية المرحلة المقبلة وان يكون تصويتهم للكويت ومن اجل الكويت لا ان تنهبه الطائفية والقبلية معددا العوامل التي دقت ناقوس الخطر ويجب على الشباب الكويتي التصدي لها بكل حزم. وقال الشمري خلال المؤتمر الصحافي الذي اقامه عبر منصات التواصل الاجتماعي رافعا شعار حملته الانتخابية كويت جديدة بشبابها وأن المرحلة الحالية تعتبر مفترق طرق في مسيرة البناء في الدولة والعمل النيابي ككل ولمجلس 2020 الذي اعتبره مجلس التحديات والتغيير الى الأفضل، وانه يجب توعية الشباب الكويتي للاختيار الافضل لمستقبل الكويت والاجيال القادمة. وذكر الشمري في المؤتمر ان خوضه لانتخابات مجلس الأمة 2020 انما جاء من اجل كويت جديدة بشبابها مبينا ان سبب اختياره لهذا الشعار لايمانه بأن الشباب الكويتي قادر لتحقيق رؤية الكويت 2035 ومن اجل الاصلاح الشامل في جميع المجالات خاصك فيما يتعلق منها بطموحات الشباب مشيرا الى ان مجلس 2016 هدم كثيرا من احلام الشباب ولم ترفع فيه الا الشعارات المزيفة التي كانت مجرد حبر على ورق لم تحقق ادنى طموح للشباب.