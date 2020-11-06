إيمانيات

ما أحوجنا اليوم إلى تذكّر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلى تذكّر خلقه العظيم وصبره وزهده وتواضعه وحلمه وعفوه ومحبّته ورقّته وحنانه ورأفته: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم/ 4). رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين يُحاول الأعداء تشويه صورته وإطفاء نوره بعد أن رأوا إقبال كثير من الناس الغربيّين على الإسلام، أرادوا تشويه صورته البهيّة، ليبعدوا الناس عن نور الإسلام ونبيّه، يحاولون تشويه شخصيته، هذه الشخصية التي نالت القدر الأوفى من كلّ الشمائل الحسنة والخلال النبيلة، والقيم الإنسانية العليا، وحرّرت الإنسان ورفعت عنه إصر عبوديات وأغلال كثيرة كانت منتشرة في العالم، فلقد شكّلت شخصية النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) الرجل الذي اكتملت فيه كلّ الأخلاق الحميدة، وانتفت عنه كلّ الأخلاق الذميمة، قال تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم/ 4). فشكّلت حياة النبي محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) المثل الأعلى للإنسانية في جميع أحوال الحياة وأوجهها؛ في السلم والحرب، في الحياة الزوجية، مع الأهل والأصحاب، في الإدارة والرئاسة والحكم والسياسة، في البلاغ والبيان، فالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المثل الكامل، قال الله تعالى: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (يس/ 3-4).

كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يفيض رحمة في خلقه وسلوكه وأدبه وشمائله، فلا يمل عبء بلاغ هذه الرحمة إلى العالمين إلّا رسول رحيم ذو رحمة عامّة شاملة فيّاضة طبع عليها ذوقه ووجدانه، وصيغ بها قلبه وفطرته، قال تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة/ 128). فهو مثل أعلى للرحمة الإلهيّة لذلك وصفه الله تعالى بأنّه رؤوف رحيم يستطيع المؤمنون الاستفادة من الرحمة التي كان يُمثّلها النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، ذلك لأنّه «بالمؤمنين رؤوف رحيم» ويستطيع الكافرون والمنافقون أيضاً – إلى جانب المؤمنين – الاستفادة من هذه الرحمة كذلك، فعندما قيل له: ادع على المشركين قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّي لم أُبعث لعّاناً، وإنّما بُعثت رحمة».

وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) الصادق الأمين، وكان الناس يرون فيه الصدق كأفضل ما يكون الصدق، والأمانة كأفضل ما تكون الأمانة حتى غلب ذلك على اسمه فكانوا يقولون جاء الصادق الأمين. والسؤال الذي يطرح هنا: لماذا أراد الله له أن يكون صدقاً كلّه وأمانة كلّه؟ ماذاك إلّا لأنّ الصدق والأمانة تجمعان الرسالة كلّها. فالصدق يمثل الانفتاح على الحقّ لأنّ الكذب باطل، ومن هنا فمن يكون صادقاً لا يمكن أن يكذب على الله ولا على الناس ولا على الحياة. ولذلك كان (صلى الله عليه وآله وسلم) صادق العقل، فلا يتحرّك عقله إلّا في مواضع الصدق، وكان صادق القلب فلا ينفتح قلبه إلا على صدق العاطفة المعمّقة التي ترتكز على أساس متين. وكان صادق الموقف والكلمة، وفي ذلك كلّه كان صادق الدعوة والرسالة. أمّا الأمانة، فأن يكون الرسول أميناً يعني أن يكون أميناً على رسالة الله وعلى مسؤوليته في الدعوة إلى الله وفي رعاية شؤون الناس وأمورهم كلّها، وأن يكون أميناً على الحياة كلّها.

سيبقى ذكر النبي محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) على ألسنتنا، وسيبقى نوره في قلوبنا، وستبقى أخلاقه في أخلاقنا، وسيبقى اسم النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مرفوعاً على المآذن: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمداً رسول الله، يقول تعالى: (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (التوبة/ 32).

