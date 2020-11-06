إيمانيات

لماذا نثير ذكراه؟ هل نسيناه ونحن نلتقي به في الصباح والمساء في كل صلاة؟! إنّ ذكرى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ليست قضيته وإنّما هي قضيتنا، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كونٌ إنساني تنفتح شخصيته على كل معاني الإنسانية التي تصعد إلى الله تعالى، وتلتقي به، وتعيش معه، وتذوب فيه، وتتحرك من أجل أن تصنع الإنسان الجديد؛ الإنسان الذي يتجاوز ذاته وكل خصوصيته، وينطلق مع كل إنسان، عندما ينفتح على المسؤولية.

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ}، فهو الرسول الَّذي عاش مع الناس، وكان أكثر الذين اتبعوه من المستضعفين، وربما كان بعضهم مستضعفاً في عقله، أو في حياته وأوضاعه وظروفه، فكان يتطلع إلى كل هؤلاء الناس المستضعفين، يدرس آلامهم في كل ما يواجهونه من مشقات في حياتهم وظروفهم ومشاكلهم، وقلبه يخفق وينبض ويتألم من أجلهم.

وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يفكر ويخطط من أجل أن يرفع عنهم كل هذا الجهد الذي يعانونه، وكل هذه المشقات، حتى يفتح عقولهم على رحابة الإيمان بالله، وقلوبهم على الثقة به، وحتى ينطلقوا في حياتهم من صلابة الإرادة، وصلابة الموقف، وصلابة الحركة، وصلابة التحدي.

{حَرِيصٌ عَلَيْكُم}، كما تحرص الأم على أولادها. {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}، فهو الذي أرسله الله رحمةً للعالمين في رسالته، ورحمةً في حركته، ورحمةً في حربه وسلمه، فكانت الرحمة كلها مجسدةً فيه، وكان الرّؤوف بكلّ المؤمنين.

وبذلك، فإننا عندما ننفتح عليه، ننفتح على النبي الإنسان، الذي يريد أن يكون الفرد هو الإنسان المسلم، لأن الإسلام ليس مجرد كلمة يتلفظ بها، أو مجرد صلاة يؤديها هذا أو ذاك، ولكن أن تكون مسلماً، هو أن يكون عقلك عقلاً منفتحاً على الإنسان كله وعلى العالم كله، أن يخفق قلبك بحب الناس من حولك، أن لا تحمل في قلبك أي حقد أو أية عقدة ضد أي إنسان آخر. وهكذا يريد النبي فيما يعيشه من هذه الرحمة الكونية الإنسانية، أن يصنع الإنسان الذي يعيش الرحمة في قلبه تجاه كل مظاهر اليتم والمسكنة والفقر وما إلى ذلك.

إنّنا عندما نتذكّر النبي الإنسان، فلكي نتأنسن، لأننا في الواقع الذي نعيشه، أصبح فينا شيء من معنى الوحش، وأصبح الإنسان المسلم يقتل المسلم، ويكفّره، ويضطهده تحت تأثير خرافات يعتبرها فكريةً وفقهيةً وما إلى ذلك.

إنّنا نتذكّر النبي من أجل أن نستعيد معنى الحضارة التي صنعها. لقد جاء والأرض جاهلية، حيث لم يكن للعقل أو للعلم أي دور في ذلك الواقع، ولم تكن للحرية أية مواقع، فحتى العزة التي كان يختزنها الجاهليون لم تكن عزة القيمة، وإنّما كانت عزة العنفوان وعزة الذات. جاء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجل أن يصنع الحضارة التي تهبط من السماء في كل آيات الوحي، وتتحرك في الأرض في كل معنى الإنسانية والقيمة التي تصنع من الإنسان إنسان القيمة. جاء وقال للناس: إنّ العقل هو حجة الله على عباده، وهو الحجة بين العبد والله سبحانه وتعالى.

