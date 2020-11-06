إيمانيات

قال تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (الكهف/ 28). قَوِّ إرادتك بالصبر، تواجه الابتلاءات بثبات، فتستثمرها نجاحاً ودرجات في الدنيا والآخرة. يقول تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ)، اصبر مع المؤمنين الطيِّبين الذين يدعون الله صباحاً ومساءً، وكُن معهم في مواجهة التحديات. الصبر هو الدعامة الأساسية لمواجهة مغريات وزينة الحياة الدنيا، ومواجهة هوى النفس وأحابيل الشيطان ووسوساته، ومواجهة الظلمة الذين يملكون السلطة والمراكز والمناصب، ومواجهة الأعمال المنكرة والمعاصي. الصبر يعطيك قوة إضافية، والقدرة على الصمود والفوز، ويزداد قوة وثباتاً مع الجماعة، فمع الصبر والجماعة تكون أقوى وأفضل، فتحقق الفوز. فالصبر من السمات الحميدة التي يشجع إسلامنا على تنميتها في الفرد وتحلّيه بها ويفيد في تربية النفس وتقوية الإرادة وصقل الشخصية، وينمي قدرة الإنسان على الجلد والتحمل وتقبل نوائب الدهر وصعاب الحياة، فهو مما يستعين به الإنسان لقوله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ) (البقرة/ 45). ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة/ 153). فالصبر أن تصبر على ضرر المصيبة أو البلاء الذي نزل بك، كما تصبر عند الفرح، فلا يُخرجك فرحك عن طاعة الله تعالى، ولا تغتر به أو تنجذب إليه. الضرّاء بحاجة إلى صبر، والسرّاء بحاجة إلى صبر، وسواء حَدَثَ ما يُحزنك أو حَدَثَ ما يُسرك، ابقَ متوازناً وصابراً على كلّ حال، وتعامل مع السرّاء والضرّاء بالتساوي، فلا تغيِّر حالك وتماسكك، واعمل على هذا الأمر بتربية وتدريب نفسك وتهذيبها لتتحكم بانفعالاتك وخياراتك. عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): «والصبرُ في الأُمُور بمنزلة الرّأس من الجسد، فإذا فارق الرّأس الجسد فَسَدَ الجسدُ، وإذا فارق الصبرُ الأُمُور فَسَدَتِ الأُمُورُ»، فكما أنّ الرأس يدير الجسد، فالصبر يوجِّه حياة الإنسان نحو التحمل والتعايش مع الأزمات، والعمل لتجاوزها، وإلّا فلن يرى شيئاً جميلاً في هذه الحياة الدنيا، ويعيش اليأس والإحباط والمرارة والألم، فمع الصبر تختلف نظرته إلى الحياة. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الإيمان نصفان: نصفٌ في الصبر، ونصفٌ في الشكر»، أمّا الصبر فيساعد على تجاوز العقبات، وأمّا الشكر فيربط بمصدر العطاء والنعم، ويؤدي التكامل بين الصبر والشكر إلى حالة من السكينة والتسليم داخل النفس الإنسانية. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصبر رضا»، بما قسم الله تعالى لك وبما ابتلاك، فترضى إن أعطاك مالاً كثيراً، وترضى إن حرمك، ترضى إن ابتلاك بصحتك، وترضى إن سلّمك، ترضى بما قسم الله تعالى لك، إذ لا قدرة لك على تغيير القضاء، ولكن يمكنك أن تدعو الله تعالى وتسأله دفع البلاء، وقضاء الحاجة، وسعة الرزق، والصحة والأمن، والعون في الملمات، مسلِّماً لما قضى وقدّر. الصبر هو أم الفضائل، وأصل مكارم الأخلاق، ومنه تتفرع المحامد. والصبر في الحرب نسميه شجاعة وعكسه الجبن. وفي كظم الغيظ نسميه حلماً، ويضاده التذمر. وإن كان في مصائب الحياة وشدائدها سمي الاحتساب والاحتمال، وضده الجزع والبرم. وإن كان في إخفاء السر سمي كتماناً، وضده الاذاعة. وإن كان في فضول العيش سمي زهداً، ويضاده الحرص. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصّبر ثلاثَةٌ: صبرٌ عند المصيبة، وصبرٌ على الطاعة، وصَبرٌ عن المعصية». الصبر عند المصيبة: المصيبة خسارةٌ وألمٌ ومرارةٌ وصعوبةٌ، تتطلب صبراً لتحمل تبعاتها. والصبر على الطاعة: الطاعة تتطلب إرادةً وجهداً للقيام بها، فالالتزام بالصلاة بشكل صحيح، وخصوصاً إقامة صلاة الصبح في الطقس البارد، والعبادات بشكل عام، بحاجة إلى صبر، وإعطاءُ حقوق الناس بأداء الدّين في وقته مع أثر ذلك على رأسمال تجارتك، والاعتراف بحقّ الآخر في مشكلة واجهتك مع ضررها عليك... بذلٌ يحتاج إلى صبر، وتربيةُ أولادك تربية صالحة وما يكتنفها من صعوبات بحاجة إلى صبر، وتنفيذ أوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه يتطلب إرادة للالتزام بها وتحتاج إلى صبر. والصبر عن المعصية: المعصية جذابة، فزينة الحياة الدنيا جذابة، والإغراءات الموجودة فيها جذابة، عليك أن تمتنع عنها. قال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (النّور/ 30)، بإبعاد أنظارهم عن المشهد المغري المحرم، وهو ما يتطلب صبراً، وهكذا في المعاصي التي تعرضُ أمام الإنسان، فالصبر يساعد على مواجهتها ورفضها مع كلِّ ما تحمله من جاذبية ولذة وهوىً. الصبر مفتاح الإدارة الصحيحة لحياة المؤمن، وهو رأس الإيمان، كما قال الإمام الصادق (عليه السلام): «رأسُ الإيمان الصبر»، على أن لا نكتفي بالصبر العادي، بل نطوِّره ليكون صبراً جميلاً، ففي جواب الإمام الباقر (عليه السلام) عن الصّبْرِ الجميل: «ذلك صَبرٌ ليس فيه شَكْوى إلى النّاس»، فالناس لا يملكون شيئاً، وليسوا مصدر النعم أو البلاء، فاللجوء إليهم بالشكوى وإظهار الألم والمرارة أمامهم، لن يغير شيئاً من الواقع، بل قد يكون المرء ذليلاً أمامهم في لحظات ضعفه، وإذا أبرز أمامهم أليم مصابه واعتراضه ويأسه فلن يزداد إلّا ألماً ومرارة، ولذا يقتضي الصبر الجميل والشكوى لله بالطلب والدعاء ما يساعد على رفع اليأس والإحباط. وقد دعا الله تعالى رسوله إلى الصبر الجميل، قال تعالى: (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا) (المعارج/ 5-7). فيوم القيامة ليس بعيداً، ولك فيه المقام العظيم. الصبر بوابة النجاح في مواجهة التحديات، فعن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) في نهج البلاغة: «ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبَّدُهُم بأنواع المَجاهِدِ، ويَبتليهِم بضُرُوب المَكاره، إخراجاً للتكبُّر من قلوبهم، وإسكاناً للتذلُّل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبواباً فُتُحاً إلى فضله، وأسباباً ذُلُلا لعَفْوِه»، فالبلاءات طريقٌ يوصل إلى التوفيق والفضل والمراتب العليا، وإلى جنة الله تعالى في نهاية المطاف. البلاءات جزءٌ من الاختبار الدنيوي، ومسارٌ لتقويم الإعوجاج والانحراف، وإيقاظٌ من الغفلة والضلال، وفرزٌ للناس ليعلم الله الصادقين من الكاذبين، ولولا البلاء لأصاب الكبرياء جميع الناس. أغلب الذين توفرت لهم السلطة والمال أصابهم الكبرياء وعاثوا في الأرض فساداً، وإبليس الذي توفّر له الفهم والوعي والعبادة فأصبح طاووساً للملائكة أصابه الكبرياء، فلم يسجد تلبية لأمر الله تعالى لآدم (عليه السلام)، فانكشفت حقيقته، ولا كاشف للحقائق إلّا البلاء، ولا مُعين عليه إلّا الصبر. نتائج الصبر دنيوية وأخروية. من النتائج الدنيوية التي نحصل عليها جراء الصبر: صرفُ كيد الأعداء: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا) (آل عمران/ 120)، وإفشال مخططاتهم، فإذا صبرتم فإنّ مخططاتهم لا تضركم، (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا) (الطارق/ 15-16)، فالله تعالى يقف لهم بالمرصاد، وبهذا الصمود والصبر تستطيعون تحقيق الإنجازات العظيمة، وتنتصرون على أعدائكم. وتأييد الله للصابرين: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال/ 46)، فإذا أردت أن يكون الله تعالى معك دائماً، يُعينك ويُسدّدك ويفتح الطريق أمامك، فكن صابراً. ورفع الضرر والعسر عن المؤمنين ولو بعد حين، فعن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ النصر مع الصبر، والفرج مع الكَرْب، وإنّ مع العُسر يُسراً». ومن النتائج الأخروية الفوز بالجنة: (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (فصلت/ 35)، فلا يدخل الجنة إلّا الصابرون، فهؤلاء ذوو حظٍّ عظيم لحصولهم على جنة الله تعالى ورضوانه. ومن النتائج الأخروية أيضاً: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل/ 96)، ففي يوم الجزاء يعطيك الله تعالى الأحسن بسبب الصبر، فتأخذ عن كلّ عمل من أعمالك نتيجة أحسن الأعمال، وعن الصلاة نتيجة أفضل الصلوات، وعن الصوم نتيجة أفضل الصيام، وهكذا يعطيك الله تعالى عن الابتلاءات بثواب أعظمها وأفضلها، بل (وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (النور/ 38)، فلا حدود للربح معه جلّ وعلا. مقام الصبر عظيم، في الدنيا والآخرة، فإنجازاته لمصلحة الصابرين في الدنيا كبيرة، حيث يعيشون السعادة والطمأنينة رغم كلّ الصعوبات والعقبات، ثمّ ينالون جزاءهم الأوفى في جنة الخلد يوم القيامة.

