مال وأعمال

كشف مصادر معنية لـ «النهار» عن توجه الحكومة لحشد مواردها المالية، استعداداً للوفاء بالتزاماتها الخارجية، تزامناً مع جهودها الكبيرة لتعزيز مصداتها المالية للوفاء بالاحتياجات الضرورية والملحة، التي تتضمنها الميزانية العامة للدولة، في ظل تحديات تراجعات أسعار النفط وتفشي وباء كورونا ونضوب سيولة الاحتياطي العام.

وأفادت المصادر أن تلك التوجهات، تأتي بناءً على توصيات نادت بها تقارير صادرة عن جهات حكومية، طالبت فيها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية لسداد الشريحة الأولى من القرض العالمي، والتي تستحق في مارس 2022 وكذلك السندات المحلية الأخرى.

ومن بين الأمور التي طالبت بها تلك التقارير، العمل على تحصيل الديون المستحقة للدولة والتي تتجاوز حاجز 1.6 مليار دينار حتى الآن، لعدد من الجهات الحكومية وذلك من خلال حرمان الجهات المدينة من الخدمات المقدمة لها من قبل الجهات الحكومية للدولة، وتطبيق قواعد صارمة، تمكن تلك الجهات من تحصيل أموالها المستحقة، وكذلك إحياء الديون المعدومة على بعض الجهات.

وقالت إن من بين الآليات المطروحة في الفترة المقبلة دخول الهيئة العامة للاستثمار على خط تمويل المشاريع التنموية الكبرى للدولة، حفاظاً على المال العام، خاصة وأن تلك المشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية وتتهافت البنوك العالمية والمحلية على إقراضها كونها مضمونة حكومياً.

وأفادت المصادر أن ما يشجع هذا التوجه، تدني نسب العائد على الاستثمار في الخارج بعد تفشي فيروس كورونا وتراجع معدلات الفائدة لمستويات هي الأدنى تاريخياً، الأمر الذي يجعل التوجه للاستثمار في السوق المحلي أمراً على جانب كبير من الأهمية.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن الحكومة بصدد وضع قواعد صارمة لشركات القطاع العام، تستهدف في مجملها زيادة وتنمية الإيرادات للشركات التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% من رأسمالها مع العمل على تحقيق الجودة والتميز لها وضمان توفير الخدمات الحكومية بعدالة.

ولفت أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص الحكومي على تحقيق حوكمة القطاع العام وزيادة موارد الدولة وتنميتها في ظل السعي الحكومي الحثيث على زيادة الإيرادات لمواجهة فجوة العجز المزمن الذي تعانيه الميزانية العامة للدولة.

ووفق تقارير حكومية متخصصة، فإن الهدف من تطبيق تلك القواعد يتمثل في : زيادة نسبة رضا المواطنين وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة لدى الجهات الحكومية وموظفيها والالتزام بالقوانين والأنظمة، تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها وفق القوانين والأنظمة، تحقيق مبدأ النزاهة والعدالة والشفافية في استخدام السلطة العامة، تحقيق الحماية اللازمة للأموال العامة مع مراعاة مصالح الأطراف ذات الصلة، العمل على تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار المالي للدوائر الحكومية، رفع مستوى الجهات الحكومية من خلال تعزيز وتطوير الأداء المؤسسي عن طريق المتابعة والتقييم بشكل مستمر، إنشاء أنظمة فعالة لإدارة مخاطر العمل المؤسسي وتخفيف آثار المخاطر والأزمات المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توفير الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للمواطنين والتي توفر مستوى مقبول من المعيشة الكريمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

