مال وأعمال

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 202 مليون دينار خلال الاسبوع المنصرم وذلك رغم حالة التباين الشديدة التي شهدتها المؤشرات لتبلغ قيمتها السوقية نحو 31.796 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 31.594 مليار دينار في إقفال الاربعاء 28 أكتوبر،

وجاءت مكاسب البورصة خلال الأسبوع نتيجة تركز عمليات الشراء على الأسهم القيادية وخاصة القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، مع استمرار حالة الترقب لباقي نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثالث من العام الجاري.

كما يترقب المستثمرون أيضاً موقف الحكومة في حال تفاقم الأوضاع الصحية وزيادة أعداد المصابين، والإجراءات التي ستتخذها وهل ستصل إلى مرحلة غلق الاقتصاد مرة أخرى أو تطبيق الحظر الجزئي أو الكلي، وهي أمور ستؤثر بطبيعة الحال على البورصة.

وارتفعت جميع مؤشرات البورصة في نهاية الأسبوع عدا مؤشر السوق الرئيسي الذي انخفض بنسبة 0.008 في المئة وبـ 0.34 نقطة من 4331.92 نقطة إلى 4331.58 نقطة، في المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع بنحو 0.6 في المئة إلى مستوى 5474.8 نقطة بزيادة بلغت 175.4 نقطة مقارنة بـإقفاله في الأسبوع السابق عند مستوى 5442.99 نقطة.

شهدت البورصة تباين في أداء مؤشراتها أمس، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.04 في المئة وبـ 2.3 نقطة لترتفع من 5472.5 نقطة إلى 5474.8 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1 في المئة وبنحو 8.2 نقاط ليصعد من 6043.2 نقطة إلى 6051.4 نقطة.

