مال وأعمال

في الأيام القليلة الماضية التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية، تراجعت أحد المؤشرات المفضلة لدى الرئيس ترامب، حيث اختتمت الأسهم شهر أكتوبر بأسوأ أسبوع لها منذ مارس، إثر خشية المستثمرين من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتأثير ذلك على الصحة العامة والاقتصاد.

والآن، نتيجة لهذا الاضطراب، تراجع سجل ترامب في سوق الأسهم قليلاً، أذ اعتباراً من إغلاق السوق، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 44% منذ يوم توليه الحكم. وقد بلغت المكاسب خلال فترة رئاسة ترامب 58% في أوائل سبتمبر، عندما سجل الـS&P 500 مستوى قياسياً.

وارتفعت الأسهم بنسبة 75% في تلك المرحلة من رئاسة باراك أوباما، وسط التعافي من الركود العظيم. كما أنها كانت أضعف بكثير في عهد جورج دبليو بوش، حيث انخفضت بحوالي 13%، إذ بقيت الأسهم منخفضة لسنوات عدة بعد هجمات 11 سبتمبر وطفرة الإنترنت التي حدثت في السنة الأولى من رئاسته.

وفي إطار متصل يستثمر نادي المليونيرات المعروف باسم «تايغر 21» «Tiger 21» في مناجم الذهب والعملة الرقمية «بيتكوين» والفضة، في الوقت الذي يتسابقون فيه لإعادة تشكيل خططهم العقارية في حالة انتصار الديمقراطيين ممثلين بالمرشح جو بايدن في انتخابات الرئاسة وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وإضافة إلى البحث عن فرص الاستثمار في مشهد أُعيد تشكيله هذا العام بسبب الشكوك السياسية والوبائية المرتبطة بفيروس كورونا، فإنهم يركزون كثيراً على التحوّط ضد السياسات الضريبية لإدارة ديمقراطية محتملة، عبر تخطيطهم الدقيق لسوق العقارات، حسب تقرير أوردته شبكة «بلومبيرغ» الأميركية.

ويقول أفي وينتراوب، رئيس شركة العقارات The Weintraub Companies ورئيس إحدى مجموعات نادي «تايغر 21» في ميامي: «بين قلة العائد في عالم الدخل الثابت وحالة عدم اليقين، ينتقل الكثير من الناس إلى الذهب والبيتكوين».

وكان بعض الأعضاء يشترون الفضة بناء على معدل قيمة الذهب نسبة إلى قيمة الفضة، بمعنى كم أوقية فضة لازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب، كما قال جيف هايز، رئيس مكاتب «أرلينغتون فاميلي» Arlington Family في ناشفيل ورئيس مجموعة تابعة للنادي المذكور في الولايات المتحدة. ومع ارتفاع المعدل، فإن هذا يعني أن الذهب قد ارتفع بشكل أكبر مقارنة بالفضة، ولذلك يعتقد المستثمرون أن الفضة قد تكون ذات قيمة أفضل.

وبالنسبة لأي شخص بدأ يراهن على الفضة اعتباراً من مارس المنصرم، عندما كان المعدل مرتفعاً حتى 124، وكان الاستثمار رائعاً، إذ ارتفع سعر الفضة من نحو 11 دولاراً إلى نحو 24 دولاراً.

ويبحث أعضاء النادي في لوس أنجلوس عن الأعمال التجارية المتجهة مباشرة إلى المستهلكين والتي انطلقت بسبب جائحة كورونا، مثل الألبسة الرياضية، أو التي تم إطلاقها لتلبية حاجة أوجدها انتشار الفيروس، مثل علاج الصحة العقلية عبر الإنترنت.

رينيه لابران، وهي مستثمرة ومستشارة ترأس مجموعة تابعة للنادي في لوس أنجلوس، تقول: «إنها شركات لا تمر عبر أمازون، وكانت هناك دائماً فكرة أن أمازون ستمتلك كل شيء».

وتستثمر لابران في شركتين هما شركة الألعاب الرياضية «كاربون38» Carbon38 وشركة «تومبوي إكس» TomboyX لصناعة الملابس الداخلية التي تراعي نوع الجنس والحجم، فضلاً عن كونها عضواً في مجلس إدارة هذه الأخيرة.

العقارات

نظراً لأن الأموال النقدية تأتي من مبيعات العقارات وتوزيعات الأموال، فإن أعضاء النادي يسمحون لهذه الأنشطة بالتراكم، بدافع الحرص على سلامة الاستثمار والحصول على السيولة عندما تظهر الفرص في العقارات التجارية أو السكنية المتعثرة في مدينة نيويورك، حس بما قاله المستثمر الملاك لورين بندلتون، رئيس مجموعة تابعة للنادي في نيويورك.

التخطيط

ومن بين المخاوف السائدة في أوساط أعضاء النادي أنه إذا فاز بايدن، فإن الإعفاء الذي يسمح بتمرير 23 مليون دولار لكل زوجين إلى الورثة معفاة من الضرائب يمكن أن يعود إلى مستويات ما قبل العام 2017، أو نحو نصف المبلغ الحالي.

