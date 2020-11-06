مال وأعمال

صعدت أسعار الذهب في نطاق محدود إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديموقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية متقاربة النسب. ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة. صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1909.41 دولارات للأونصة. هذا وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 % إلى 1909.80 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.4 % إلى 24.23 دولارات للأونصة. وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 874.98 دولارات للأونصة. وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 2302.67 دولار للأونصة.

