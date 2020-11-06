مال وأعمال

أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رواد العقارات، اسماعيل الحمادي، أن سوق دبي العقاري يواصل الحفاظ على جاذبيته في ظل جائحة «كوفيد - 19» التي أثرت سلبا على أسواق عقارية عديدة في العالم، حيث شهد دخول نحو عشرة آلاف و728 مستثمراً جديداً للسوق خلال الفترة الممتدة من الاول من يناير الى نهاية شهر سبتمبر من السنة الحالية أي خلال تسعة أشهر، حسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والاملاك في دبي.

ويقول الحمادي ان هذا الرقم اثبات على قوة القطاع العقاري في دبي وتجاوزه لتأثيرات الأزمة، حيث إن الوضع لم يكن عاديا خلال هذه الفترة خاصة بين شهري مارس ويونيو تقريبا، أين كان العالم ساكنا ساعتها بسبب سياسة الاغلاق التام التي انتهجتها الدول لمحاصرة الوباء.

وأضاف الحمادي أن عشرة آلاف مستثمر جديد يعني صفقات بيع لوحدات عقارية تمت على مستوى السوق وهذا اثبات آخر على أن عوامل السوق كانت مشجعة للشراء ومستوى الثقة بالقطاع كان عاليا رغم الأجواء العالمية التي كانت تبعث على القلق في نفوس المستثمرين.

