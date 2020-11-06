مال وأعمال

كشف المفاوضان الأوروبي والبريطاني أن «خلافات» كبيرة لا تزال قائمة بين لندن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة ما بعد بريكست، رغم مفاوضات مكثفة لأسبوعين. وكتب المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه على تويتر، أن ثمة «خلافات خطيرة جداً» في حين أشار نظيره البريطاني ديفيد فروست إلى «خلافات كبيرة». وأوضح بارنييه في تغريدة أن الخلافات لا تزال كما في بداية المفاوضات متمحورة حول «شروط المنافسة العادلة، إدارة (الاتفاق المقبل) والصيد». وأضاف: «إنها شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية» موضحاً أن الاتحاد الأوروبي «مستعد لكافة السيناريوهات» بما في ذلك «لا اتفاق» رغم عواقبه الكارثية على الاقتصاد.