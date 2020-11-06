مال وأعمال

ترأس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وفد الكويت في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقالت وزارة التجارة في بيان صحافي، ان اللقاء بحث تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والدول الأخرى، واتخاذ موقف عند ابرام الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع دول العالم بما يعود بالنفع عليها وعلى مواطنيها. وأضافت أن حضور اللقاء ناقشوا توحيد الاجراءات الخاصة بعبور الشاحنات بين دول المجلس لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكدوا اهمية التكامل الصناعي في الصناعات الصحية والطبية والزراعية وصناعة المواد الغذائية ودعم الاستثمار فيها والأمن الغذائي.

وذكرت أنه تم بحث انشاء نظام تتبع سريع للمواد الغذائية والدوائية في دول المجلس للتصدي للأزمات والأوبئة المختلفة.

