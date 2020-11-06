مال وأعمال

نظم بنك برقان أخيرا زيارة لمقر «بيت عبدالله لرعاية الأطفال» التابع للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى «KACCH» وذلك تأكيدا على دعمه المستمر لمبادرات وأنشطة الجمعية. وخلال الزيارة قام ممثلي العلاقات العامة في البنك باهداء أطفال بيت عبدالله والجمعية مجموعة من الألعاب لرسم الابتسامة والفرحة على وجوههم ودعمهم ورفع معنوياتهم أثناء فترة علاجهم في المستشفيات.

وتتضمن الشراكة بين بنك برقان والجمعية زيارات وأنشطة على مدار العام بما في ذلك الزيارة السنوية للتبرع بالألعاب. سوف توزع الألعاب على جميع المستشفيات بما فيهم «مستشفى جابر» لتسهيل ومساعدة الأطفال أثناء حضورهم جلسات الرعاية الصحية عن بعد مع اخصائيين حياة الأطفال، حيث تساعد بعض الألعاب على تطوير المهارات القيادية وصقل شخصيتهم منذ الطفولة.

وقالت مدير- العلاقات العامة حصة النجادة: «يفتخر بنك برقان، كونه أحد الشركاء والداعمين الرئيسيين للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى «KACCH» وبيت عبدالله لرعاية الأطفال «BAACH». حيث أن البنك يهتم بالدعم النفسي للأطفال وأسرهم للعام 19 على التوالي. كما يندرج الدعم الذي يقدمه البنك للجمعية تحت استراتيجيته ورؤيته للمسؤولية الاجتماعية».

وقالت مارغريت الساير، مدير مؤسس الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى: «نحن نقدر دعم بنك برقان المستمر لما نقوم به في بيت عبد الله وكذلك في سبعة مستشفيات حكومية منتشرة في جميع أنحاء الكويت. حيث يقدم كل من فريق «KACCH» و«BACCH» خدمات أساسية لها تأثير ايجابي على حياة مئات المرضى الذين يتم ادخالهم الى المستشفيات، ومن ذوي الأمراض المستعصية حيث يتلقون خدمات الرعاية التلطيفية في بيت عبد الله والذي ينعكس أيضا على عائلاتهم.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج «برقان» الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معا لنكون التغيير»، الهادف الى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، اضافة الى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الايجابية ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية. ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشيا مع مبادئ البنك، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، حيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.

