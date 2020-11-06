مال وأعمال

قالت شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ان أرباحها ارتفعت بنحو 150.6% خلال ستة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة فقد بلغت أرباح الفترة 1.56 مليون دينار (5.11 ملايين دولار)، مقابل أرباح بقيمة 622.46 ألف دينار (2.04 مليون دولار) لتسعة الأشهر الأولى من عام 2019.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى بدء تشغيل بعض العقود مع شركة نفط الكويت.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.03 مليون دينار في الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 149.88 ألف دينار، بارتفاع نسبته 587.2%.

وبلغ اجمالي حقوق مساهمي الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو 66.23 مليون دينار، مقارنة مع 64.03 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019، بارتفاع نسبته 3.4%.

