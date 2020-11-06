مال وأعمال

قالت المديرة التنفيذية في مكتب بدرية العدساني للاستشارات الهندسية م. بدرية العدساني أن عدد طلبات الاسكان في الكويت بازدياد مطرد ووصل الى ما يقارب 90 ألف طلب وفق أخر الاحصاءات الرسمية، مشددة على ضرورة الاسراع في حل مشكلة التوزيعات الاسكانية من خلال تضافر جميع جهود الجهات الحكومية المسؤولة ورفع نسبة توفير المساكن من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وشددت العدساني في بيان صحافي الى أن أزمة الاسكان في الكويت «قنبلة موقوتة» وينبغي حلها بسرعة من خلال ايجاد بدائل وتطوير البنى التحتية في بعض المناطق الجديدة، واعطاء القطاع الخاص فرصة في ايجاد حل للمشكلة الاسكانية، مشيرة الى أن أزمة سكن المواطنين تكمن في تملك الحكومة أكثر من 90% من الاراضي، ما أدى الى ندرة المعروض من الأراضي السكنية والمنازل في السوق، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار. وطالبت العدساني الغاء البناء العمودي وعدم تكرار تجربة الحكومة في مجمعات الصوابر وصباح السالم التي أعطت نموذجين سيئين.

وذكرت العدساني أن الكويت رغم تنفيذها مشاريع عديدة لحل أزمة الاسكان الا أن هناك مشاريع كبرى تأخرت كثيرا وعلى رأسها مشروع تطوير مدينة جنوب سعد العبدالله كأول مدينة ذكية بالكويت وطرحها على مستحقي الرعاية السكنية في البلاد، مشددة على ضرورة الاسراع في ازالة العوائق التي تواجه المشروع والكشف عن البرنامج الزمني للمدينة، لاسيما وان المشروع مدرج ضمن الخطة الاسكانية العاشرة الممتد حتى عام 2025.

ودعت العدساني سرعة تنفيذ الوحدات السكنية في مدينة المطلاع السكنية والبالغ عددها أكثر من 28 ألف وحدة خلال السنة المالية الحالية 2020/2021 وذلك للحد من أزمة الاسكان.

