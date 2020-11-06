مال وأعمال

أطلق البنك الأهلي الكويتي عرضا حصريا بالتعاون مع أمريكان توريستر، وهي علامة تجارية عالمية رائدة لحقائب السفر، وذلك لفترة محدودة خلال يوميْ الجمعة والسبت 6 و7 نوفمبر 2020. ويقدم البنك الأهلي الكويتي لعملائه خصما بنسبة 50% عبر الانترنت على حقائب السفر أميركان تورستر من نوع Bricklane Spinner، حيث يبلغ السعر الأصلي للمجموعة المكونة من ثلاث حقائب 49.900 ديناراً ويمكن شراؤها الآن بمبلغ 24.900 ديناراً فقط.

ومع توفر 250 مجموعة فقط من حقائب Bricklane Spinner، سيكون العرض متاحا على أساس الأولوية لمن يشتري أولا. كما يمكن لحاملي بطاقات الائتمان والدفع المسبق من البنك الأهلي الكويتي الاستفادة من خصم بنسبة 50% بحد أقصى طقمي حقائب لكل عميل، عن طريق ادخال الأرقام الستة الأولى من بطاقاتهم عند الشراء عبر الانترنت من موقع أميركان تورستر www.americantourister.com.kw.

وتوفر بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع من البنك الأهلي الكويتي الراحة والأمان لحامليها، كما توفر خيارا آمنا لدفع قيمة المعاملات عبر الانترنت وفي المتاجر. ومن خلال هذا التعاون مع أمريكان توريستر، يؤكد البنك الأهلي الكويتي التزامه بتوفير عروض قيمة مجزية وتجارب تسوق مريحة لعملائه عبر الانترنت.

