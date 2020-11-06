مال وأعمال

أعلنت شركة اعادة التأمين تحقيق أرباح الفترة 4.22 ملايين دينار (13.83 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 3.87 ملايين دينار (12.68 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة فقد ارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 9% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى زيادة صافي الأقساط المُكتسبة بنحو 11.9% الى 36.49 مليون دينار مقارنة مع 32.61 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.13 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 992.98 ألف دينار، بارتفاع نسبته 13.8%.

وبلغ اجمالي حقوق مساهمي الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو 55.58 مليون دينار، مقارنة مع 51.99 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019، بارتفاع نسبته 6.9%.