مال وأعمال

أطلقت شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود خدمة جديدة وفريدة من نوعها في مجال السداد السريع للوقود والخدمات الأخرى المقدمة لدى محطاتها الأولى. شريحة « oulaE» هي خدمة سداد مبتكرة تسمح للعملاء التحكم بمصاريف التزود بالوقود وغسيل السيارات بشكل أسرع وأأمن، وهي بديلة لاستخدام النقود والبطاقات البنكية لضمان السلامة والحماية للعملاء. حيث يمكن للعملاء اتمام عمليات السداد بعد تعريف الشريحة على هواتفهم النقالة عن طريق التطبيق الالكتروني بكل سرعة وسهولة ومن دون الحاجة لاستخدام النقود والبطاقات البنكية لمساعدتهم على اللالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي خلال زيارتهم لمحطات أولى.

وتوفر «أولى للوقود» لعملائها طرقاً عديدة للسداد الآمن عبر التطبيق الالكتروني بما في ذلك خيار السداد عبر الهواتف الذكية، الشريحة الذكية oulaE وبطاقات أولى لاعادة التعبئة، والتي تحظى جميعها باقبال متزايد من العملاء.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عادل العوضي «يسرنا الاعلان عن اطلاق خدمة شريحة «oulaE» ضمن سلسلة حلول السداد الأكثر تطوراً التي تقدمها أولى للوقود، التي تتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع وتلبي احتياجات عملائنا لاتمام عمليات السداد بسهولة وسرعة، في اطار شراكتنا الاستراتيجية مع أعظم الشركات العالمية الرائدة في ذلك المجال».

وأضاف «مستمرون بالتزامنا في تقديم أحدث حلول السداد على مستوى العالم، تأكيداً على ريادتنا في تقديم الخدمات وسعياً منا لتوفير تجربة مميزة استثنائية يحظى بها عملاؤنا بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة واحتياجاتهم المتطورة باستمرار».

الأولى دائما تسعى جاهدة بتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستويات الجودة في جميع محطاتها (غسيل سيارات، خدمة صيانة، بورتراج لخدمات الطرق، برونتوواش، ترولي، واستبدال نقاط شركة أوريدو للاتصالات).

