علم ومعرفة

أصدر الكاتب الصحافي عدنان مكَاوي جرادة، كتابه الأول الموسوم بـ «عدنانيات فلسطينية» بـ 232 صفحة زاخرة بحوالي مئة مقال ذات موضوعات تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية.. نشرت من ذي قبل في الصحف الكويتية أبرزها: القبس والسياسة والنهار.

الكتاب معروض في بعض المكتبات المحلية.. ويحمل الرقم الدولي المعياري ISPN:978-9921-0-1248-4 من قبل مكتبة الكويت الوطنية بوصفها الوكالة الوطنية المخوَلة بمنح الرقم الدولي المعياري.. ويحظى بموافقة وزارة الاعلام بالكويت على نشره وعرضه في الأسواق الكويتية.

في «عدنانيات فلسطينية» دعوات جريئة وقوية.. لتغيير مناهج اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة.. لتكون أقرب الى طبيعة الحياة البشرية السوية، وأكثر ملاءمة مع ظروف حياة الطالب المعاصرة.. الهادفة الى خلق مجتمع عربي واعٍ مستنير.. وبعدسة أكبر وأوضح؛ يدعو الكاتب من خلال عمله كمدرس في مدارس حكومية وخاصة داخل الكويت وخارجها لأكثر من (45) عاماً يدعو الى تأليف كتاب نحو مدرسي أكثر سهولة ويسراً... واقتصار تدريس قواعد النحو على القواعد التي تسهم في توضيح معنى أو تسهيل نطق عبارة.. دون سواها من قواعد «صعبة» غير مستخدمة في حياة الطالب، العامة والخاصة ولا حتى في عمله حاضراً ومستقبلاً..

ويدعو الكاتب الى حرية الفكر والتعبير.. والى حرية المرأة في المجتمع.. والى القراءة المفيدة والكتابة الهادفة، ورفع الصوت.. للحد من استخدام السوط.. في حياة الانسان العربي..

كتاب الزميل «عدنان مكَاوي جرادة» المعروف صحافياً باسم «عدنان مكَاوي» يثير الفكر ويثريه.. فمعظم المقالات المنشورة فيه.. فكرها أو أفكارها جديدة.... تفرض نفسها للنقاش والجدال بين مؤيد ومعارض.. وفي النهاية يصعب قبول أفكارها.. كلها، وفي ذات الوقت يصعب رفضها.. كلها..!

ولا ننسى مقدمة «كتاب» عدنانيات فلسطينية» التي يعرض فيها مؤلفه «عدنان مكَاوي جرادة» نبذة عن حياته «الصَعبة المرة» كما يصفها ابتداءً من نشأته وتعليمه في مدينة غزة الفلسطينية - مسقط رأسه - ومدارسها المتواضعة.. ومدرسيها القساة.. حتى عمله مدرسا وصحافياً في الكويت بلده الثاني مروراً بحياته كطالب جامعي في كلية الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة المصرية من عام 1971 - 1975م. واعداً باصدار الجزء الثاني من «عدنانيات فلسطينية» ان كان في عمره بقية.. كما يقول..!

