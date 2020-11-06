علم ومعرفة

حصل الروائي الفرنسي «سيرج جونكور» على جائزة فيمينا الأدبية عن رواية «الطبيعة البشرية»، بينما أجلت معظم الجوائز الأدبية الأخرى اصدارها لحين اعادة فتح المكتبات وذكرت مصادر اعلامية أن رواية «الطبيعة البشرية» الصادرة عن دار النشر الفرنسية العريقة «فلاماريون» هي رواية ريفية عظيمة تصور التغيرات في فرنسا في نهاية القرن العشرين من خلال مصير عائلة من المزارعين في الجنوب الغربي فيما منحت جائزة فيمينا للرواية الأجنبية للبريطانية من أصل جنوب أفريقي ديبورا ليفي، عن سيرتها الذاتية، «تكلفة المعيشة» و«ما لا أريد أن أعرفه» (طبعات دو سوس سول)، فاز كريستوف جرانجر، عن «جوزيف كابريس أو امكانيات الحياة» (أناموزا)، بجائزة المقال، وأخيراً، مُنحت «جائزة لجنة التحكيم الخاصة» للبناني الشريف مجدلاني عن «بيروت 2020» (Actes Sud). وأثرت لجنة التحكيم على اعلان الجائزة لهذا العام، وعدم تأجيلها كغيرها من الجوائز، مثل جائزة Goncourt أو L’Interallié أو جائزة Renaudot التي تم تأجيلها، اعتقادًا منها أنه كان من الأفضل تسليم جائزتها، على الرغم من الحجز الذي يحظر فتح الأعمال التجارية التي تعتبر «غير أساسية»، بما في ذلك المكتبات.

وأوضحت لجنة التحكيم أن «حفل توزيع الجوائز الأدبية السنوي يشكل عملاً من أعمال الدعم الرأسمالي لجميع اللاعبين في سلسلة الكتاب والناشرين وبائعي الكتب والمؤلفين الذين يقاومون في الوقت الحالي بكل الوسائل الظروف المعاكسة».

