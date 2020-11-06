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واشنطن- الوكالات: اقترب المرشح الديموقراطي الى الرئاسة الأميركية جو بايدن اكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين في مواجهة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يخوض حربا قضائية حقيقية ضده.

وبفوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان اللتين كان فاز بهما ترامب في الانتخابات السابقة، وولاية اريزونا، بات جو بايدن يتمتع بدعم 264 من كبار الناخبين.

واذا فاز بولايات نيفادا (ستة من كبار الناخبين) او جورجيا (16) او بنسلفانيا (20)، فسيبلغ العدد 270، ما يسمح له بأن يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وفي بنسلفانيا، كان ترامب يتقدم صباح امس بفارق اكثر من 160 الف صوت لكن هذا الفارق يتقلص بسرعة مع فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. وغالبية الذين صوتوا بالبريد في الولاية اختاروا جو بايدن. وللمرة الأولى منذ العام 2000 لم يعرف الأميركيون في اليوم التالي للاقتراع، اسم رئيسهم المقبل الذي سيؤدي اليمين في 20 يناير 2021.

وقال بايدن في خطاب مقتضب في منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير «جئت لأقول لكم انه عندما ينتهي فرز الأصوات، نعتقد اننا سنفوز». وأضاف انه عندما تعرف النتيجة، سيكون حان الوقت «لوضع الخطابات العدوانية التي اطلقت خلال الحملة، وراءنا» مقدما نفسه على انه موحد لبلد منقسم بعمق. وأضاف «من اجل ان نتقدم، يجب ان نكف عن معاملة معارضينا كأعداء».

في المقابل اعلن فريق حملة دونالد ترامب عن اول دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن حيث فاز جو بايدن بفارق اقل من 1% حسب النتائج شبه الكاملة، كما ذكرت وسائل اعلام اميركية عدة. ويريد الجمهوريون المطالبة باعادة فرز الأصوات وطلبوا من قاض محلي اعادة النظر في الأصوات التي تم فرزها بالفعل كما قدموا طلبا لتعليق فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الأساسية حيث لا تزال النتيجة غير مؤكدة. وقال مدير حملة ترامب بيل ستيبين «نتخذ اجراءات قانونية لتعليق عملية فرز الأصوات في انتظار شفافية اكبر». وكان الرئيس نفسه هدد ليل الثلاثاء الأربعاء باللجوء الى المحكمة العليا بدون ان يذكر الأسباب بشكل واضح.

وتضعف حملة تضليل اعلامي متواصلة النظام الانتخابي الأميركي المعقد وبدأ مساعدو ترامب نشر شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والاذاعات حول عمليات غش ومخالفات.

وانتقدت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا «مزاعم الرئيس الأميركي التي لا اساس لها من الصحة» بشأن الانتخابات. وفي نهاية حملة طويلة اتسمت بحدة استثنائية وتأثرت بوباء كوفيد-19، تكشف النتائج ان ترامب لم يواجه الرفض الانتخابي الذي توقعته استطلاعات الرأي، ما يثبت انه حتى لو هزم، تبقى قاعدته الانتخابية وفية له الى حد كبير. ودان الملياردير اخفاقا كبيرا على مستوى «تاريخي» لمنظمي استطلاعات الرأي. وكتب في تغريدة على تويتر الأربعاء «مساء امس (الثلاثاء) كنت متقدما بفارق جيد في العديد من الولايات الرئيسية»، مضيفا «بعد ذلك، بدأ يختفي (هذا الفارق) الواحد تلو الآخر بطريقة سحرية بظهور وفرز اصوات مفاجئة». ولا يوجد اي دليل على وجود اصوات غير متوقعة، بل هناك بطاقات الاقتراع التي تم ارسالها عن طريق البريد وتقوم السلطات بفرزها ببطء، ومعظمها يصب في مصلحة الديموقراطيين ما يفسر تقلص الفارق الذي سجل اولا لمصلحة الرئيس الذي فضل ناخبوه الاقتراع شخصيا الثلاثاء. وكتب بايدن، نائب الرئيس السابق باراك اوباما، في تغريدة على تويتر «لن نرتاح حتى يتم فرز كل بطاقة اقتراع». ولم يسبق ان شارك هذا العدد من الناخبين الأميركيين في انتخابات. فقد ادلى 160 مليون ناخب بأصواتهم، وقدرت نسبة المشاركة ب66,9 بالمئة مقابل 59,2 بالمئة في انتخابات 2016، حسب مركز «يو اس ايليكشنز برودجيكت». وفاق تدفق بطاقات الاقتراع البريدية قدرات مراكز فرز الأصوات بسبب الاقبال على هذا النوع من التصويت في اجواء الأزمة الصحية. وسيستغرق فتح الظروف البريدية والتدقيق في اوراق الاقتراع اياما عدة في بعض المدن خصوصا في فيلادلفيا، معقل الديموقراطيين. وقال اد فولي المتخصص في القانون الانتخابي في جامعة ولاية اوهايو انه اذا تدخل القضاء كما حدث في العام 2000 «فقد تستمر العملية اسابيع».

لكن حتى الجمهوريين صدموا بتهديد الرئيس باللجوء الى القضاء. وكتب النائب الجمهوري آدم كينزينجر في تغريدة على تويتر «توقف. سيتم احتساب اوراق الاقتراع واما ان تخسر او تفوز. وستقبل اميركا ذلك. الصبر فضيلة». وكما لو انه يرغب في تأكيد ثقته في النتيجة النهائية، اكد جو بايدن في تغريدة ان الولايات المتحدة ستنضم مجددا الى اتفاقية باريس للمناخ التي غادرتها رسميا الأربعاء في اليوم الأول من رئاسته، اي «بعد 77 يوما بالضبط».

