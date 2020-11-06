عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: تجمع حملة اعادة انتخاب الرئيس، دونالد ترامب، فريقاً قانونياً وُصف بـ«كل النجوم» لتقديم الطعون القانونية في ولايات ساحات المعركة، مثل ميشيغن وبنسلفانيا، بحسب موقع «بريتبارت» الأميركي. وقال مسؤولون ان من بين المحامين الذين يقوم الرئيس بتنشيطهم محاميه الخاص جاي سيكولو، الذي سيساعد محامي الحملة في المسائل المعروضة على المحكمة العليا وكذلك عمدة مدينة نيويورك السابق، رودي جولياني، والمدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي. وقال مسؤولون ان سيدني باول، محامية مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، قد يتم استدعاؤها.

ويأتي التقرير بعد ساعات من قيام حملة ترامب برفع دعاوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا، وهي ولايات رئيسة اخرى تمثل ساحة معركة.

وقال بيل ستيبين، مدير حملة ترمب في بيان: «مع استمرار عد الأصوات في ميشيغان، يظل السباق الرئاسي في الولاية ضيقاً للغاية، كما كنا نعلم دائماً انه سيكون. ان حملة الرئيس ترامب لم تُمنح وصولاً مفيداً الى العديد من مواقع العد لمراقبة فتح بطاقات الاقتراع وعملية الفرز، على النحو الذي يضمنه قانون ميشيغان.. لقد رفعنا دعوى في محكمة مطالبات ميشيغان لوقف العد حتى يتم منح حق الوصول المجدي. كما نطالب بمراجعة اوراق الاقتراع التي تم فتحها وفرزها بينما لم يكن لدينا وصول مفيد. حيث يلتزم الرئيس ترمب بضمان احتساب جميع الأصوات القانونية في ميشيغان وفي كل مكان آخر». وقال جاستن كلارك، نائب مدير حملة ترمب الانتخابية، ان الحملة سترفع دعوى في ولاية بنسلفانيا «لمنع مسؤولي الانتخابات الديموقراطيين من اخفاء فرز الأصوات ومعالجتها عن مراقبي الاقتراع الجمهوريين»، مضيفاً ان الحملة تسعى الى «وقف العد مؤقتاً حتى يصبح هناك شفافية ويمكن للجمهوريين التأكد من ان جميع عمليات العد تتم بشكل علني وبموجب القانون». وفي وقت سابق اعلنت حملة ترمب انها ستطلب اعادة فرز وعد الأصوات في ويسكنسن.

في المقابل اعلنت جنيفر اومالي ديلون، مديرة حملة المرشح جو بايدن في رسالة الكترونية، عن تشكيل صندوق دعم جديد، تحت مسمى «صندوق القتال» لجمع التبرعات عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليلة الانتخابات. وأكدت ديلون استعداد الحزب الديموقراطي لمواجهة القضاء، في حال لجأ ترمب الى المحكمة العليا، داعيةً الناخبين الى التبرع لـ»صندوق بايدن» القتالي الجديد بخمسة وعشرين دولاراً، لتمويل ما وصفته بأشمل جهد قانوني سيتم تجميعه على الاطلاق لحماية جهود بايدن الانتخابية.

