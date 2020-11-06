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واشنطن - الوكالات: شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية عبر سلسلة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تشير الى تزوير النتائج، وتستنكر احتساب الأصوات البريدية بعد يوم الاقتراع. وجاءت تغريدات ترامب بعدما كان قد اعلن فوزه في الانتخابات بعد ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع الثلاثاء.

وكتب الرئيس الأربعاء «الليلة الماضية كنت متقدما وبقوة في كثير من الولايات المهمة كلها تقريبا يديرها ويسيطر عليها الديموقراطيون، ثم بدأت تختفي بشكل سحري واحدة تلو الأخرى مع عد مخلفات البطاقات المفاجئة». وفي تغريدة اخرى، قال ترامب «انهم يجدون اصواتا لبايدن في كل مكان.. في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان. امر سيئ جدا لبلادنا».

وفي منشور ثالث، قال الرئيس الجمهوري «انهم يعملون جاهدين لاخفاء تقدم بواقع 500 الف صوت في بنسلفانيا في اسرع وقت ممكن. وكذلك في ميشيغان وغيرها». وفي وقت سابق قال ترامب «نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات».

وقد وضع موقع «تويتر» وموقع فيسبوك علامات تحذير على بعض منشورات الرئيس بشأن الانتخابات.

ووضع «تويتر» تنبيهات تغطي بعض تغريدات الرئيس، وتقول ان مضمونها خلافي وقد يكون مضللا، كما قيد قدرة المستخدمين على مشاركة تلك التغريدات.

أما فيسبوك فقال في تنبيهاته «قد تكون النتائج النهائية مختلفة عن فرز الأصوات الأولية وسط استمرار فرز الأصوات لأيام او اسابيع».

وفي تنبيه آخر قال «لا يزال يجري فرز الأصوات. الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 لم يعرف بعد».

