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أتلانتا - الوكالات: اجتاح فيديو لبيرني ساندرز، المرشح السابق بالانتخابات الأميركية، مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرده وتوقعه ماذا سيحدث بانتخابات 2020 وردة فعل الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك في مقابلة سابقة له مع الاعلامي، جيمي فالون بتاريخ ـ24 اكتوبر الماضي، حيث قال ساندرز «رؤيتي هي انه يجب احتساب كل صوت لأسباب لا يسعني الوقت للتحدث عنها الليلة سيكون لدينا وضع بتوقعي في ولايات مثل بنسلفانيا وميتشغان وويسكنسن وولايات اخرى ممن ستتلقى كميات هائلة من التصويت بالبريد.. » وتابع ساندرز قائلا في مقطع الفيديو «على عكس ولايات اخرى مثل فلوريدا او فيرمونت لن تكون (ولايات مثل بنسلفانيا وميتشغان وويسكنسن) لأسباب سيئة من البدء بعملية الفرز حتى يوم الانتخابات او حتى عند اغلاق الصناديق.. »

وأضاف «الديموقراطيون سيستخدمون على الأغلب التصويت عبر البريد اما الجمهوريين على الأغلب سيسيرون الى مراكز الاقتراع بيوم الانتخابات من المرجح ان الأصوات التي يتم احتسابها اولا هم اصوات الذين جاءوا بيوم الاقتراع اي الجمهوريين وهنا خوفي، انه عند الساعة 10 ليلا ترامب يفوز في ميتشغان وبنسلفانيا وويسكنسن ويظهر على التلفاز ليقول شكرا ايها الأميركيون لاعادة انتخابي انتهى كل شيء يومكم سعيد» واستطرد ساندرز بالقول «أما في اليوم التالي وما بعده سيتم احتساب كل الأصوات التي اتت عبر البريد وتظهر ان بايدن قد فاز في هذه الولايات، وفي نقطة ما سيقول ترامب: رأيتم؟ قلت لكم ان كل شيء مزور وأنا لن اترك المكتب (البيت الأبيض) هذا قلق ينتابني وعدد من الأشخاص الآخرين».

وقد حققت تنبؤات ساندرز 20 مليون مشاهدة خلال ساعتين بعد انتشار المقابلة السابقة.

