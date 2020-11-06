عربيات ودوليات

واشنطن- القدس المحتلة: كشف استطلاع جديدة أجرته منظمة «جي ستريت» أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب. وذكرت المنظمة أن نسبه تصويت اليهود لبايدن هي بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون عام 2016؛ حيث منحوها 45% من الأصوات. وفي السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب أيد غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديموقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين.

في غضون ذلك، قال موقع إلكتروني عبري إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يشعر بخيبة أمل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لعدم مساندته له في الانتخابات الرئاسية.

وذكر موقع «واللا» العبري، صباح امس أن الإدارة الأميركية تشعر بأن نتانياهو قد خانها ولم يدعم ترامب علنا، بعدما حرص على عدم القفز بقوة إلى المستنقع السياسي الأميركي، وفضَّل ألا يعلن صراحة عن مرشحه المفضل في الانتخابات. وأفاد بأن نتانياهو كان يأمل بأن تكون النتائج الأولى بمثابة انتصار لترامب، لكنه كان مخطئا ويلتزم الصمت حاليا، في وقت يستعد لبث ذكريات الصداقة مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

الى ذلك قال أعضاء «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي) من أحزاب يسارية، إن ترامب، خطر على العالم. ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن نيتسان هوروفيتش، رئيس حزب «ميرتس» اليساري، وعوفير كاسيف، أحد أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة، أنهما غير راضين عن فكرة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، بدعوى أنه خطر على العالم أجمع. وأوضح هوروفيتش أن شخصية ترامب «بغيضة»، وأن سلوكه عشية الانتخابات يثبت أنه لا يحترم العملية الديموقراطية، وأن أربع سنوات من عدم الاستقرار بسبب ترامب يجب أن تنتهي. لصالح العالم كله ولصالح إسرائيل.

