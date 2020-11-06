عربيات ودوليات

ديترويت- الوكالات: شهدت شوارع نيويورك وديترويت أعمال شغب بالإضافة إلى تجمعات من آلاف المتظاهرين من أنصار المرشحين للرئاسة الأميركية، حيث طالب أنصار المرشح الديموقراطي جو بايدن في نيويورك بـ«احتساب كل الأصوات»، بينما تظاهر أنصار خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ديترويت بولاية ميشيغان للمطالبة بوقف احتساب الأصوات في هذه الولاية الأساسية في السباق إلى البيت الأبيض.

وأوقفت الشرطة عشرة أشخاص في مدينة بورتلاند وصادرت مفرقعات وآلات حادة وبندقية بعد مظاهرات وقعت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس، في حين استعانت كيت براون حاكمة أوريغون بالحرس الوطني للتصدي «لعنف واسع النطاق» خلال ساعات الليل بعد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة.

كما نفذت شرطة بورتلاند عمليات الاعتقال بعد أن أعلنت عن حدوث أعمال شغب في وسط المدينة، في حين قالت شرطة نيويورك إنها ألقت القبض على نحو 50 شخصا في احتجاجات اندلعت بالمدينة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. وتظاهر مؤيدو بايدن في مدينة نيويورك، التي تُعتبر معقلا للديموقراطيين، من دون أن يُخاطر أي منهم حتى الساعة بإعلان فوزه بالرئاسة. وشوهدت مظاهرات في عدد من المدن الأخرى منها أتلانتا وديترويت وأوكلاند حيث طالب نشطاء بمواصلة فرز الأصوات دون عوائق.

وفي وقت سابق تجمع نحو 100 شخص لحضور فعالية عن العلاقات بين الأديان قبل مسيرة في وسط مدينة ديترويت بولاية ميشيغان التي شهدت معارك انتخابية حامية، مطالبين بإحصاء كامل للأصوات وما وصفوه بالانتقال السلمي للسلطة. وكان تحالف «الشركاء المحليون لحماية النتائج» والذي يضم أكثر من 165 مؤسسة وجماعة ونقابة، قد نظم ما يزيد عن 100 فعالية في أنحاء البلاد ما بين الأربعاء والسبت.

وطالب مئات من مناصري ترامب بأن تتوقف عملية احتساب الأصوات وبتمكينهم من المشاركة في الفرز، وذلك بعد أن كان ترامب قد أعلن عزمه على تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات في هذه الولاية. وأفادت وسائل إعلام أميركية أن بايدن فاز بولاية ميشيغان، ما جعله قريبا من الفوز في الانتخابات. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يمنعون المتظاهرين من دخول مركز فرز الأصوات. ووفقا لصحيفة «ديترويت فري برس»، انضمّ متظاهرون مؤيدون لبايدن إلى أنصار ترامب، ما أدى إلى تصعيد التوتر.

