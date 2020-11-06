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أوغستا «ماين»- الوكالات: أعيد انتخاب السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز عن ولاية ماين، ما يقلّص حظوظ الديموقراطيين في استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ وينذر بـ4 أعوام صعبة في واشنطن إذا ما استمرّ انقسام الكونغرس بغضّ النظر عن هوية الفائز بالانتخابات الرئاسية.

وتمكّن الديموقراطيون في المقابل من الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وفي مجلس الشيوخ، انتزع الديموقراطيون مقعدين من الجمهوريين في كولورادو وأريزونا، لكن الجمهوريين تمكنوا من تعويض خسارتهم بعض الشيء بتغلبهم على سيناتور ديموقراطي في ولاية ألاباما وباحتفاظهم بمقاعد بدت مهدّدة.

ويتعين على الديموقراطيين الفوز بـ4 مقاعد لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، أو 3 إذا فاز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لأن نائبته كامالا هاريس ستتولى بموجب الدستور منصب رئيسة مجلس الشيوخ ويمكن أن تصوت لدى حدوث تعادل في الأصوات. وكانت المعارضة الديموقراطية تأمل في انتزاع مقاعد عدّة من الجمهوريين الذين بدوا في موقف ضعيف لكن آمالها خابت بنتائج ولايات أيوا وماين وكارولينا الجنوبية، وبقيت لها آمال ضعيفة بعد ظهر الأربعاء بالفوز في ولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا، في سيناريو يبدو غير مرجح.

وقدّر باحثون سياسيون في جامعة فرجينيا أنه «من المرجح أن تظل الأغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ».

وأعيد انتخاب حليفين كبيرين للرئيس دونالد ترامب، هما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام.

وفي ولاية ماين أعلن فوز السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز التي توجّه أحيانا انتقادات لترامب وحققت كولينز مفاجأة، إذ كانت منافستها الديمقراطية سارة غيدوين تتصدّر نتائج أغلب استطلاعات الرأي. بدورها أعلنت السيناتورة الجمهورية عن ولاية أيوا جوني إرنست احتفاظها بمقعدها وقالت في تغريدة على تويتر «لقد نجحنا!»، علماً بأن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أظهرتها في وضع ضعيف أمام منافستها الديمقراطية. وفي سباق آخر محموم قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس إنه حقق «نصرا تاريخيا»، رغم عدم صدور أي نتائج رسمية، وتبقى للديموقراطيين آمال ضئيلة في هذه الولاية، وكذلك في جورجيا.

