عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقامة «علاقة جديدة عابرة للأطلسي» بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، مهما كانت نتيجتها. وقال لودريان خلال حديث مع إذاعة «أوروبا1» امس «سيكون علينا إعادة بناء علاقة جديدة عابرة للأطلسي تشكل شراكة جديدة» وأشار إلى أن أوروبا رفضت اتخاذ موقف مؤيد لجو بايدن أو دونالد ترامب في المنافسة السياسية الداخلية بالولايات المتحدة. وأضاف «اختيار الرئيس يعود إلى الأميركيين وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل» وشدد على أنه وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأميركية، فإن أوروبا «لن تعود إلى سابق عهدها.. العالم تغير في أربع سنوات.. وأوروبا أكدت سيادتها منذ أربع سنوات على صعيدي الأمن والدفاع وعلى صعيد استقلاليتها الاستراتيجية».

وتابع «أنشأت أوروبا صندوقاً أوروبياً للدفاع وأقامت علاقة دفاعية أقوى بكثير. منذ أربع سنوات أكدت أوروبا رغبتها في أن يكون لديها على أراضيها أبطال اقتصاديون. أظهرت رغبتها بأن يكون لديها نظام رقمي يسمح بأن تكون لديها استقلالية». وأضاف «منذ أربع سنوات خرجت أوروبا من سذاجتها وبدأت تأكيد نفسها على أنها قوة» وهي تحاول أن تصبح قوة في حد ذاتها بدلاً من الاعتماد على الدعم الأميركي.

وتروّج فرنسا منذ سنوات بين شركائها الأوروبيين لاستقلالية استراتيجية لأوروبا في المسائل الدفاعية وتصطدم في بعض الأحيان بتحفظات بعض الدول المتمسكة جداً بالمظلة الأميركية لأوروبا. ووصف لودريان الانتخابات الأميركية بأنها «تصويت تاريخي من حيث التوتر وحجم الإقبال».

وفي موسكو رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف امس التعليق على آخر التطورات في الانتخابات الرئاسية الأميركية وأشار بيسكوف، ردا على سؤال من الصحافيين، إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بالتعليق عليها بأي شكل من الأشكال، قائلا «في هذه الحالة نفضل بطبيعة الحال أخذ فاصل وننتظر أي وضوح فيما يجري». كما رفض المتحدث الإجابة عن سؤال بشأن عدم توجيه اتهامات إلى روسيا حتى الآن بالتدخل في الانتخابات الأميركية، موضحا: «في الولايات المتحدة يرون للأسف الشديد في كل ما يتعلق ببلدنا بمثابة للرداء الأحمر بالنسبة للثور، ولذلك دعونا نمتنع عن أي تعليقات الآن. ويجب على الأميركيين حل مشاكلهم بأنفسهم».

في لندن تعمد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدم الإدلاء بأي تصريح حول الانتخابات الأميركية وتتابع المملكة المتحدة، مجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية، بالنظر للظرف غير المسبوق الذي تمر بريطانيا فهي تعد آخر أيامها قبل الخروج نهائيا من الاتحاد الأوروبي، وتواجه جائحة «كورونا» وأخيرا تحاول إتمام الاتفاق التجاري الأضخم في تاريخها مع الولايات المتحدة، ما يجعل من هذه الأيام، أياما تاريخية في المملكة المتحدة.

