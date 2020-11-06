دوليه

أعرب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز 2-1 على دينامو كييف الأوكراني. وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الاسبانية: «أنا سعيد بالنتيجة، لكنني غير راض عن بعض المراحل، ومن حسن حظنا وجود تير شتيغن، أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، وتمكنا من التقدم بهدف بسرعة». وأضاف: «فقدنا السيطرة وكنا في خطر كبير، لكن بفضل تير شتيغن الذي كان استثنائيا واصلنا اللعب، لم يكن اللعب بدون الكرة جيدًا».

وتابع كومان: «بشكل عام نحن نقوم بعمل جيد، وفزنا بـ3 مباريات بدوري الأبطال وهو أمر ايجابي للغاية، وعلينا أن نلعب بشكل جيد والتحسن باللعب بدون كرة».

