دوليه

تابع تشلسي صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه رين الفرنسي 3-0، وحذا حذوه اشبيلية الاسباني بعدما أنقذه مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري من فخ ضيفه كراسنودار الروسي بثنائية قلبت تخلفه 1-2 الى فوز 3-2 أول من امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعزز تشلسي واشبيلية صدارتهما للمجموعة برصيد سبع نقاط بعد تعادلهما سلبا في لندن في الجولة الاولى، فيما تجمد رصيد كل من رين وكراسنودار عند نقطة واحدة من تعادلهما 1-1 في الجولة الاولى ايضا.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن، فرض المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقتين العاشرة و41، وأضاف تامي أبراهام الثالث في الدقيقة 50. ولعب رين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 لطرد مدافعه البرازيلي هنريكي دالبير لتسببه في ركلتي الجزاء فخرج بانذارين. وفي الثانية، قاد النصيري فريقه اشبيلية بعشرة لاعبين الى قلب الطاولة على مضيفه كراسنودار بتسجيله ثنائية في ثلاث دقائق. وضرب الفريق الروسي بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين مبكرين الاول عبر شابي سليمانوف (17). وأضاف بيرغ الهدف الثاني من ركلة جزاء اصطادها بنفسه اثر عرقلته من المدافع كونديه (21). وقلص الدولي الكرواتي السابق ايفان راكيتيتش الفارق بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من جوان جوردان (41). وتلقى اشبيلية ضربة موجعة بطرد قائده خيسوس نافاس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. ودفع لوبيتيغي بالمهاجمين النصيري والبرازيلي فرناندو مكان جوردان والمغربي الأصل منير الحدادي، فنجح الأول في ادراك التعادل بعد تسع دقائق من نزوله عندما انتزع كرة من احد المدافعين وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس ماتفاي سافونوف (69)، ثم سجل هدف الفوز بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة مستغلا كرة مرتدة من القائم الأيسر اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها راكيتيتش (72).

