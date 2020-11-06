دوليه

ألحق باشاك شهير بطل تركيا الهزيمة القارية الاولى بمان يونايتد الانكليزي هذا الموسم محققًا باكورة انتصاراته في دوري ابطال اوروبا، عندما تغلب عليه 2-1 في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة على ملعب فاتح تريم في العاصمة اسطنبول أول من امس، فيما ثأر لايبزيغ الالماني من ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الوصيف وتفوق عليه 2-1 في اعادة لنصف نهائي الموسم الماضي. وبقي يونايتد في الصدارة برصيد ست نقاط أسوة بلايبزيغ الثاني كونه يتفوق عليه بالمواجهة المباشرة، فيما تجمد رصيد سان جرمان عند 3 نقاط في المركز الثالث امام باشاك شهير الذي تفوق عليه في الجولة الثانية. وسجل الفرنسي أنطوني مارسيال (43) هدف يونايتد، فيما أحرز السنغالي ديمبا با (13) والبوسني ادين فيشكا (40) هدفي أصحاب الارض. وافتتح ديمبا با التسجيل بعدما استفاد باشاك شهير من اندفاع لاعبي يونايتد اثر تنفيذ ركنية، فاقتنص فيشكا الكرة ومررها الى لاعب تشلسي السابق المتواجد وحده عند خط منتصف الملعب لينطلق نحو المرمى مسجلا أول أهداف الفريق التركي في تاريخ المسابقة القارية العريقة (13). ونجح في تعزيز تقدمه عبر فيشكا (40). الا أن مارسيال قلّص الفارق سريعًا ليونياتد (43) . وفي اعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، ثأر لايبزيغ من سان جرمان وتفوق عليه 2-1 ليضعه في موقع لا يحسد عليه ويزيد الضغط على مدربه الالماني توماس توخل. وافتتح الارجنتيني أنخل دي ماريا التسجيل للضيوف (6) لكنه أهدر ركلة جزاء (16)، قبل أن يسجل لايبزيغ هدفين عبر الفرنسي كريستوفر نكونكو (42) والسويدي ايميل فورسبرغ (57 من ركلة جزاء).

