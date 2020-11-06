دوليه

عاد لاتسيو الايطالي المنقوص من العديد من العناصر الاساسية بسبب فيروس كورونا المستجد بتعادل ثمين من أرض مضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-1، وانتزع دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة بفوزه الثمين على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-0 بينها ثنائية لنجمه النروجي ارلينغ هالاند أول من أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان زينيت في طريقه لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات عندما تقدم بهدف رائع لالكسندر ايروخين بتسديدة «على الطاير» بيمناه من مسافة قريبة اثر رأسية من القائد لأرايم دزيوبا (32).لكن البديل الاكوادوري فيليبي كايسيدو نجح في ادراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من فرانشيسكو أتشيربي أسكنها على يمين الحارس ميخائيل كيرجاكوف (82).

وفي المباراة الثانية، قاد المهاجم الواعد هالاند (20 عاما) فريقه بوروسيا دورتموند الى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية.

وسجل هالاند ثنائيته في الدقيقتين 18 و32، رافعا غلته التهديفية في المسابقة القارية العريقة الى 14 هدفا في 11 مباراة، بعدما افتتح الدولي البلجيكي ثورغان هازار التسجيل في الدقيقة 14. وواصل الفريق الألماني صحوته بعد خسارته أمام مضيفه لاتسيو 1-3 في الجولة الأولى، وحقق فوزه الثاني تواليا منتزعا الصدارة برصيد ست نقاط، فيما مني كلوب بروج بخسارته الأولى مقابل فوز وتعادل فتراجع الى المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ومنح ثورغان هازار، شقيق ادين نجم ريال مدريد الاسباني، التقدم للنادي الألماني في الدقيقة 14. وأضاف هالاند الهدف الثاني بعد أربع دقائق. وعزز هالاند بالهدف الثالث بيسراه اثر تمريرة من البلجيكي توما مونييه (32).

وهو الهدف الـ26 لهالاند في 28 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله الى صفوفه في يناير الماضي قادما من سالزبورغ النمسوي.

