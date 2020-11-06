دوليه

ردت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امس، الاستئناف الذي تقدم به نادي بيرسيبوليس الايراني، عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق التي اعتبرت أن اللاعب عيسى آل كثير خالف المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وأيدت لجنة الاستئناف العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم (بما في ذلك البطولات المحلية والدولية، والمباريات الودية وأي فعاليات أخرى) لمدة ستة أشهر، (من 3 أكتوبر 2020 ولغالية 2 أبريل 2021) وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار.

