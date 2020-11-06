محلية

توج الكويت بطلاً لكأس السوبر في كرة السلة للمرة الرابعة على التوالي بعد تغلبه على كاظمة 76-72 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وأثبت الأبيض بهذا التتويج علو كعبه في اللعبة بعدما هيمن على أغلب البطولات المحلية في المواسم الأخيرة بفضل العمل الدؤوب لإدارته بقيادة رئيس النادي خالد الغانم ومدير اللعبة بدر العصيمي اللذين وفرا للفريق جميع احتياجاته ما أثمر سيطرة شبه مطلقة على البطولات المحلية.

ويأتي هذا اللقب للكويت للمرة الرابعة على التوالي حيث فاز الأبيض على القادسية مرة واحدة وعلى كاظمة 3 مرات في المواسم الأربعة الماضية.

وتعد المباراة انطلاقة الموسم الجديد لكرة السلة بعد توقف طويل دام لأكثر من 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ستبدأ بطولة الدوري اعتبارا من الاحد المقبل.

وولم يكن فوز الكويت بالسوبر سهلاً بعد أن عانى كثيراً أمام خصم عنيد ظل محتفظاً بأمله حتى الثواني الأخيرة من المباراة التي حسمها الأبيض بفضل خبرة لاعبيه وتمكنها من التعامل مع الاوقات الصعبة في اللقاء.

وبدأ كاظمة المتجدد المباراة بقوة معتمداً على تميز لاعبيه أحمد البلوشي ويوسف بورحمة في التسجيل من خارج القوس وأسفل السلة، قبل أن يبدأ الأبيض في الدخول إلى أجواء اللقاء وصولاً إلى التقدم في نهاية الربع بفارق سلة وحيدة 20-18.

وأستمر الأداء متقاربا في الربع الثاني الذي ظلت النتيجة متأرجحة فيه بين الطرفين إذ اعتمد الكويت على اغلاق مناطقه الدفاعية أمام لاعبي كاظمة للحد من خطورة بورحمة ومحمد الوراد أسفل السلة، ليعتمد البرتقالي على التصويب من خارج القوس عن طريق البلوشي وعبدالعزيز ريحان وصقر عبدالرضا، في المقابل اعتمد الكويت على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق اليكس الغيض وراشد الرباح وحمد عدنان مع مساندة حسين الخباز وعبدالله الشمري لينهي الأبيض الربع الثاني بفارق نقطة 32-31.

ولم يختلف الربع الثالث عن سابقيه بعد أن استمرت النتيجة متقاربة بصورة كبيرة مع طغيان الأداء العصبي على الجانب الفني الأمر الذي تسبب في تراجع معدل التسجيل، وتمكن كاظمة من أخذ الاسبقية في نهاية الربع بفارق سلة أيضاً 48-46.

وبدأ الكويت الربع الأخيرة بصورة أفضل من خصمه وتمكن من تشديد سيطرته ورفع الفارق إلى 10 نقاط 63-53 في منتصف الربع، قبل أن يرمي البرتقالي بكل ثقله محاولاَ تذليل الفارق، ونجح في مهمته دون أن يجنب نفسه الهزيمة في نهاية الربع بفارق 4 نقاط 76-72 ليتوج الأبيض باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

أدار اللقاء الحكام عابر العابر وخالد لماس وعبدالله سليمان. وفي ختام اللقاء قدم رئيس الاتحاد رشيد العنزي وأعضاء مجلس الادارة الكؤوس والميداليات للاعبي الفريقين.

