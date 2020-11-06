محلية

يبحث القادسية عن انتصار جديد يبقيه في صدارة الترتيب عندما يواجه الجهراء اليوم على ستاد نادي الكويت في الجولة السادسة من دوري التصنيف التي تشهد اليوم أيضاً لقاءي الساحل مع خيطان على ملعب الشباب، والفحيحيل مع الشباب على ستاد عبدالله الخليفة.

وتجاوز الأصفر تعثره أمام غريمه التقليدي العربي في الجولة قبل الماضية بفوزه على الفحيحيل شريكه السابق في الصدارة بهدفين دون رد، وبات منفرداً بالصدارة برصيد 12 نقطة، وفوزه في مواجهة الليلة سيقربه كثيراً من ضمان البقاء مع العشرة الكبار في الدرجة الممتازة وبالتالي يمنح الجهاز الفني الفرصة لتجربة المزيد من اللاعبين ومحاولة تحسين الأداء في المراحل المقبلة خصوصاً أن نظام المسابقة هذا الموسم لا يعطي أي أفضلية لمتصدر الترتيب في دوري التصنيف.

ويملك مدرب القادسية بابلو فرانكو أسماء مميزة عدة خصوصاً في الجانب الهجومي بوجود البرازيلي لوكاس غاوتشيو والنيجيري دينيس سيسوجو والنجم بدر المطوع والمتالق سيف الحشان وعيد الرشيدي ومن خلفهم فهد الأنصاري وأحمد الظفيري وسلطان العنزي ورضا هاني وصالح الشيخ، بالإضافة إلى الألباني لورنس تراشي،

لكن المدرب مطالب بتحسين الأداء الدفاعي خصوصاً الأخطاء التي أدت إلى احتساب 5 ركلات جزاء على الفريق في 5 مباريات.

في المقابل، ورغم أن الجهراء يعاني من غياب 7 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا إلا أن الفريق ظهر بصورة جيدة في مباراته الماضية والتي حقق فيها انتصاره الأول على الساحل بنتيجة 2-0 ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع.

وفي دربي المنطقة العاشرة، يريد الفحيحيل صاحب النقاط التسعة العودة إلى سكة الانتصارات عندما يواجه جاره الشباب الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 5 نقاط. وبعد أن بدأ بداية قوية وجمع 9 نقاط من 3 مباريات تراجع أداء الفحيحيل وخسر أمام خيطان ثم القادسية، في المقابل يدخل الشباب المباراة بعد أن حقق فوزه الأول في المسابقة على حساب خيطان في الجولة الماضية.

وفي لقاءٍ ثالث، يتطلع الساحل إلى استعادة توازنه عندما يواجه خيطان الساعي هو الآخر إلى تجاوز خسارته أمام الشباب في الجولة الماضية. ويحتل الساحل الذي يقوده الوطني يوسف جالي المركز التاسع برصيد 6 نقاط، فيما يأتي خيطان في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

