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يتطلع العربي إلى استعادة توازنه عندما يواجه اليرموك متذيل الترتيب غداَ على ستاد ثامر في الجولة السادسة من دوري التصنيف، والتي تشهد غداً أيضا لقاءات كاظمة مع التضامن على ستاد الكويت، والسالمية مع النصر على ستاد عبدالله الخليفة وبرقان مع الصليبخات على ستاد علي صباح السالم. و لا يمر الأخضر بأفضل أوقاته بعد التعادل المخيب مع الشباب في الجولة الماضية، والذي جاء بعد فوز هام على القادسية في الجولة قبل الماضية. ويحتل الأخضر المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، وهو بلا شك مركز لا يليق بالفريق المتوج بكأس الأمير الموسم الماضي والساعي إلى العودة مجدداً للمنافسة على الألقاب خصوصاً الدوري، لكن المستوى الذي ظهر به العربي في مبارياته السابقة لا يدعو إلى التفاؤل باستثناء مباراة القادسية. ومع أن إدارة النادي أقالت المدرب اللبناني باسم مرمر وأسندت المهمة إلى الوطني أحمد العثمان ومساعده يوسف الرشيدي اللذين قادا الأخضر للفوز في «الدربي» إلا ان الأداء تراجع مجدداً أمام الشباب، ولا خيار أمام الفريق غير الفوز على اليرموك الذي ما زال يبحث عن نقطته الأولى في المسابقة. ويفتقد العربي اليوم مدافعه جمعة عبود المطرود في اللقاء السابق، وعبدالله الشمالي لحصوله على 3 بطاقات صفراء وأحمد رحيل المصاب، بالإضافة إلى الغاني عيسى يعقوبو والسوري أحمد الصالح المتواجدين خارج البلاد.

وفي اللقاء الثاني، يسعى النصر الذي يقدم عروضاً جيدة إلى الاقتراب من الصدارة عندما يواجه السالمية الباحث هو الآخر عن انتصار يؤكده فيه صحوته. ويحتل السماوي المركز الثالث برصيد 9 نقاط متساوياً مع الفحيحيل والكويت الذي يغيب عن هذه الجولة، فيما يأتي النصر في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

وفي مواجهة متكافئة، يلتقي كاظمة صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط، مع التضامن العاشر برصيد 5 نقاط، فيما يطمح برقان إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي عندما يواجه الصليبخات. ويحتل برقان المركز السادس برصيد 7 نقاط، ويقبع الصليبخات في المركز الرابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

