محلية

تنطلق اليوم منافسات المربع الذهبي لدوري الكرة الطائرة للموسم المعلق 2019-2020 منذ فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بإقامة مباراتي الكويت (الأول) مع العربي (الرابع) في 05:30 مساء، وكاظمة (الثاني) مع القادسية (الثالث) في 07:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعدالعبدالله للصالات المغطاة.

وكان الكويت كرر انتصاره على كاظمة وتغلب عليه 3-2 (25-14، 25-22، 21-25، 21-25، 15-11) في المباراة المؤجلة من الدوري التمهيدي للدوري، أول من امس ليكون اللقاء الثاني على التوالي الذي يحسمه الابيض لصالحه أمام خصمه البرتقالي بعد ان كان تغلب عليه السبت في نهائي كأس الاتحاد.

وستكون مواجهتا اليوم في غاية الأهمية للفرق الأربعة الساعية إلى الوصول إلى نهائي البطولة الذي سيقام الاحد المقبل. وتبدو حظوظ الكويت هي الأوفر في لقائه امام العربي نظراً لتمتع الأبيض بوفرة في العناصر المميزة في صفوفه إلى جانب دخوله اللقاء بمعنويات مرتفعة إثر انتصاريه المتتاليين على كاظمة وتتويجه بلقب كأس الاتحاد. في المقابل يأمل الأخضر بتحقيق المفاجأة وبلوغ النهائي وإن كانت مهمته صعبة جداً.

وفي المباراة الثانية ستكون المنافسة على أشدها بين الأصفر والبرتقالي نظراً لتقارب مستوى الطرفين. ويسعى القادسية ثالث كأس الاتحاد إلى استغلال حالة التراجع الذي يعاني منها البرتقالي وتحقيق الانتصار اليوم والوصول إلى النهائي. من جانب آخر، تقام اليوم مباراة الإياب المؤهلة إلى دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة التي تجمع الشباب مع الساحل، وكان الشباب حسم لقاء الذهاب بالفوز 3-1.

