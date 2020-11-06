محلية

تنطلق غدا السبت بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد بإقامة 3 مواجهات ضمن المجموعة الثانية تجمع العربي مع الجهراء في 04:30، والصليبخات مع القرين في 06:15، والقادسية مع برقان في 08:00، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكانت بطولة الدوري اختتمت الأثنين بتتويج الكويت للمرة الثامنة على التوالي والعاشرة في تاريخه حيث يسعى الأبيض إلى تكرار احتفاظه بلقبي البطولتين المحليتين للمرة الثامنة على التوالي أيضاً بعد أن توج بلقب الكأس في المواسم السبعة الماضية وهو سيواجه السالمية بعد غد في اقوى مواجهات البطولة.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مجموعتين حيث تضم كل مجموعة 8 فرق على أن يلتقي الفائزون من كل مجموعة في الدور الثاني من البطولة في ربع النهائي.

ويسعى القادسية اليوم إلى تكرار انتصاره على برقان الذي حققه في القسمين في دوري الدرجة الممتازة وهو يسعى إلى تحقيق بداية قوية في البطولة تمكنه من الدخول إلى المنافسة على اللقب بقوة.من جانبه يريد برقان محو الصورة المتواضعة التي ظهر عليها الفريق في الدوري من خلال تقديم عرض قوي اليوم.

وفي المباراة الثانية تبدو فرصة العربي أكبر لتخطي الجهراء نظراً للفارق الفني بين الفريقين. فيما تحتدم المنافسة في المباراة الثالثة بين الصليبخات والقرين مع أفضلية نسبية للأخير الذي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى دوري الأضواء رفقة خيطان إثر تساويهما في صدارة دوري الدرجة الاولى.

