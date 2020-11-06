دوليه

تأهل الزمالك المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ضيفه الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في إياب نصف النهائي بستاد القاهرة اول من امس.

وأكد الزمالك تفوقه بعد أن فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد وهو ما ضمن للفريق الأبيض الصعود للمباراة النهائية التي ستقام يوم 27 نوفمبر الحالي أمام منافسه التقليدي الأهلي المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت المباراة مثيرة للغاية كان الرجاء فيها الأفضل في الشوط الأول وكان قريبا من التسجيل في أكثر من كرة لولا تألق الدفاع والحارس محمد أبوجبل.

وفي الشوط الثاني انقلبت الأوضاع وكان الزمالك الأفضل خاصة بعد تقدم الرجاء ونجح في تسجيل 3 أهداف وألغى هدفه الرابع بسبب التسلل.تقدم الرجاء بهدف الكونغولي بن مالانغو في الدقيقة 46 لكن الزمالك انتفض وسجل ثلاثية عبر التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 61 ثم ثنائية مصطفى محمد في الدقيقتين 85 و87.

