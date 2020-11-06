الاخيرة

إشكالية أوطاننا العربية تكمن في التزايد السكاني الكبير على نفس الموارد الطبيعية، فعلى سبيل المثال كان عدد سكان مصر إبان ثورة عرابي عام 1882م 5 ملايين نسمة، وهو نفس عدد سكان مملكة الدنمارك آنذاك، حالياً فاق عدد سكان مصر 100 مليون وبقي عدد سكان الدنمارك دون زيادة، أي 5 ملايين نسمة.

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في عام 1952 كان عدد سكان مصر حوالي 20 مليون نسمة، ومن ثم فقد المواطن المصري منذ ذلك التاريخ 80 % من حصته بمياه النيل بسبب تضاعف عدد السكان خمس مرات، وقبل أن يبدأ سد النهضة بالعمل.

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ما يزيد الطين بلة أن 80 % من مياه أوطاننا العربية تنبع خارجها، كما أن أغلب أراضينا صحارى جافة شديدة الحرارة، تتبخر أمطارها قبل وصولها للأرض، وتسبب انفصال جنوب السودان عام 2011 بفقدان وطننا العربي أرضاً مساحتها 620 ألف كم، مليئة بالأنهار، ويزيد معدل نزول الأمطار فيها على 1600 ملم، بينما لا يزيد في شمال السودان الصحراوي عن 10 ملم.

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يزداد عدد سكان دول المنبع الأفريقي وعلى رأسها إثيوبيا بأكثر من زيادة عدد سكان دول المصب العربية، فاليوم يقارب عدد سكان إثيوبيا عدد سكان مصر، وسيبلغ عدد سكانها عام 2050 حوالي 180 مليون نسمة، بينما سيبلغ عدد سكان مصر 140 مليوناً، ما يعني أن حاجات دول المنبع ستزداد للماء والكهرباء ومن ثم زيادة عدد السدود، والأفضل لدول المصب، أي مصر والسودان أن تبدأ باستخدام الطاقة النووية لتقطير الماء، وإنتاج الكهرباء، وترشيد استخدام المياه بالزراعة عبر استخدام وسائل الري الحديثة والبعد عن الري بالغمر.

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آخر محطة: ضرب سد النهضة سيعني الرد بضرب السد العالي، ومن ثم غرق مصر بمياه بحيرة ناصر لذا يجب دعم الخيارات العاقلة السلمية للقيادة المصرية!

