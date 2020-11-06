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حقق إلبروس نيغماتولين الذي يحمل لقب «أقوى رجل في روسيا» رقما قياسيا جديدا، أمس، بعد أن تمكن من جر طائرة بوينغ 737-500 تزن 36 طنا، لمسافة 25 مترا خلال زمن قدره 44,58 ثانية. وسجل إلبروس البالغ 46 عاما، الرقم القياسي الروسي في مطار مدينة أوفا، بحضور عدد من الصحفيين الذين صوروا الحدث. واعترف الرياضي أن التدريب كان مختلفا منذ 20 عاما، وأن التدريبات على سحب شاحنة تختلف عن سحب الطائرة وهي أكثر صعوبة، ووعد بأن الرقم القياسي الروسي ليس سوى البداية ويسعى لتحطيم رقم قياسي عالمي قريبا. وأهدى الرياضي الرقم القياسي لرئيس بلدية أوفا أولفت مصطفى، الذي توفي في 29 أكتوبر. يذكر أن جر المركبات متعددة الأطنان ليس بالأمر الجديد بالنسبة لإلبروس، ففي مايو من العام الماضي شارك في حملة بيئية، حيث سحب شاحنة قمامة محملة.