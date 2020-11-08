الناصر: نجاح الإمارات نجاح لنا

أول النهار

استضافت الكويت أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا الكويتية-الإماراتية وذلك عبر تقنية الفيديو.

وترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر فيما ترأس الجانب الإماراتي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

واستهلت أعمال الدورة بكلمة للشيخ د. أحمد الناصر قال فيها: يطيب لي في هذا المقام أن أستذكر وبكل الاعتزاز المحطات البارزة التي ساهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فما تشهده العلاقات وعلى جميع المستويات من تطابق في الرؤى حيال العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية يدفعنا للوقوف على بعض المحطات حيث ازدادت العلاقات الثنائية الاخوية بين البلدين متانة ورسوخا نتيجة المواقف التاريخية الشجاعة التي وقفتها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت عام 1990 ووقوفها نصرة للحق الكويتي في أصعب الظروف وسعيها الدؤوب لتحرير الكويت عبر ما قدمته حكومة وشعب الإمارات من تضحيات وخدمات جليلة ستبقى خالدة في تاريخ العلاقة بين البلدين الشقيقين.

ومضى الناصر قائلا: إن مما لا شك فيه أن الكويتيين ينظرون بعين الاعجاب والفخر إلى القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والدور الذي يقوم به مع اخوانه حكام دولة الإمارات العربية المتحدة في النهوض بالدولة التي تبوأت مكانا ذات شأن إقليميا ودوليا عبر سياساتها المتوازنة والحكيمة وإلى ما حققته من إنجازات اقتصادية وتنموية تبعث على الاعتزاز لدينا نحن بالكويت.

مبادرات وفخر

وزاد وبالحديث عن الإنجازات العديدة والمبادرات الكثيرة في مجالات متعددة قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة لاحتضانها لفعاليات عالمية في مجالات متنوعة كالطاقة والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والرياضة وغيرها فإننا في هذا المقام نعبر عن عظيم الفخر للإنجازات والمبادرات التي قامت بها الإمارات في مجال الفضاء من خلال إطلاق أقمار صناعية متعددة وإرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية وتطوير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومسبار الأمل وهي مهمة تهدف إلى بلوغ مدار كوكب المريخ بحلول عام 2021.

كما نشيد ونهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في احتفالية بدء العمليات التشغيلية في المحطة الأولى من (محطات براكة للطاقة النووية السلمية)، معربين عن سرورنا بهذا الإنجاز البارز في مجال انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية السلمية والصديقة للبيئة والذي يعكس مدى ما حققته الإمارات من تطور في هذا المجال وترجمة للرؤية الثاقبة للقيادة السياسية وبجهود الكوادر الإماراتية الشابة والتي بلا شك ستسهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستطرداً: لا يخفى على أحد طبيعة العلاقات الكويتية - الإماراتية المتميزة حيث ترتبط الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعلاقات استثنائية خاصة وتاريخية متجذرة تحمل سمات مشتركة ومبنية على وحدة المصير والهدف وتسعى الدولتين منذ القدم إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية والتي تحقق آمال شعوبها في مواجهة جميع التحديات وتعكس تلك العلاقات إصرارا من القيادة السياسية في البلدين على الدفع بها لمستويات أكثر تكاملا.

وبهذه المناسبة نشيد بجهود السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيال استضافة المواطنين الكويتيين خلال أزمة جائحة كورونا وتسهيل إجراءات عودتهم إلى الكويت مؤكدين بأن تلك الجهود حظيت بتقدير القيادة السياسية وشعب الكويت كافة، مبدياً سعادته بالمشاركة في معرض اكسبو الدولي الذي سوف تستضيفه مدينة دبي من خلال جناح يعتبر الأضخم في تاريخ مشاركاتها بمعارض اكسبو الدولية، مؤكدا أن تميز العلاقة بين البلدين هو الدافع الأكبر نحو مشاركة فاعلة ومميزة من قبل الكويت فنجاح استضافة دولة الإمارات الشقيقة لهذا الحدث هو نجاح لدولة الكويت ولدول مجلس التعاون كافة ولا سيما أن المعرض الدولي سيتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوبيل الذهبي ليومها الوطني في عام 2021.

وأعرب الناصر عن الارتياح لما وصلت إليه مستويات التعاون بين بلدينا وشعبينا حيث ترتبط الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية والتي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة وأثمرت العلاقة المتميزة بين البلدين عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين حكومة البلدين بتاريخ 24 أبريل 2006 في الكويت التي عقدت (3) اجتماعات حتى تاريخه آخرها اجتماع الدورة الثالثة والتي عقدت في أبو ظبي خلال الفترة 14 - 15 ديسمبر 2014. مسترسلاً: وفيما يخص حجم الاستثمار الكويتي للهيئة العامة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فقد بلغ 54 مليونا و382 ألفاً و669 دينارا، وكما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2019 أكثر من مليار دينار.

وتلا ذلك استعراض أعمال اللجنة الوزارية وما توصلت إليه مختلف الفرق العاملة من مقررات وتوصيات واتفاقيات ومذكرات تفاهم ثم قام البلدان بالتوقيع على المحضر الختامي لأعمال الدورة وعدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية متمثلة في مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وبرنامج تنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2021/2022/2023.

وبرنامج تنفيذي للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2021/2022/2023. ومحضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقعها عن الجانب الكويتي وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعن الجانب الإماراتي وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

