القيادة السياسية عزت الإمارات

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعازٍ إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

