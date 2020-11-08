السيد: الكويت تتمتع بتقدير أممي واسع

أول النهار

شاركت الكويت دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية الذي يصادف السادس من شهر نوفمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة قالت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر في بيان صحافي إن منظمة الأمم المتحدة «أرجعت اختيارها لهذا التاريخ باعتبار أن يوم السادس من نوفمبر عام 1991 يصادف ذكرى إطفاء آخر بئر نفطية اشعلتها قوات الغزو العراقي في الكويت». وأضافت السيد أن إعلان الأمم المتحدة بهذا الشأن ينطوي على تقدير واسع للكويت باعتبار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت منذ عام 2001 يوم السادس من نوفمبر من كل عام يوما أمميا لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.

وذكرت أن الإرادة الكويتية نجحت في إطفاء الآبار النفطية في غضون 240 يوما فقط وكان تاريخ إطفاء آخر بئر نفطية يوم 6 نوفمبر 1991 محطمة بذلك كل التوقعات والدراسات التي قدرت أن الآبار لن تطفأ قبل ثلاث سنوات على الأقل ليستحق أبناء الكويت أن يكونوا مضربا للأمثال في كل محفل.

وأكدت أن هذه الذكرى تؤكد قدرة أبناء الكويت على تخطي المصاعب ومواجهة التحديات بالتكاتف والتلاحم والتآخي وإعلاء قيم العمل الوطنية كما أنها علامة على نجاح الدبلوماسية الكويتية وتأثيرها في المجتمع الدولي ومنظماته. وأشارت إلى موقف الكويت وأميرها الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- في قمة الأرض بريو دي جانيرو في يونيو 1991 ودعوته المجتمع الدولي لاصدار تشريعات تعتبر الدمار المتعمد للبيئة جريمة ضد الإنسانية يجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات.

ولفتت إلى أن حجم الدمار الذي شهدته البيئة الكويتية كبير وما زالت آثاره موجودة موضحة أن المعهد كان له دور رئيسي ومهم في حصر وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الغزو العراقي.

وأوضحت أن هناك عددا من الهيئات الوطنية تشارك منذ عام 2011 في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة على رأسها اللجنة المركزية للاشراف على تنفيذ تلك المشاريع (نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة) والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الدفاع ويقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية بالإشراف على تنفيذ تلك المشاريع.

وأوضحت أن المعهد يقوم حاليا بتنفيذ مشروع المحمية البحرية في خليج الصليبخات بتكليف من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ونقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.

وأفادت أنه يتم في إطار هذا المشروع إجراء مسوحات بحرية وإحصائية للكائنات البحرية الحية بكل أنواعها والاستفادة من نتائجها في بناء قاعدة معلومات متطورة للمحمية، مضيفة أن المعهد سيقوم بدراسات متعلقة بهذا الشأن لمدة 15 عاما للتأكد من سلامة واستدامة النظام البيئي على المدى الطويل.

