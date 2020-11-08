«التعليم العالي» قبول 63 طالباً في البحرين وبريطانيا

أول النهار

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتيجة خطة الشواغر الطبية للعام الدراسي 2020/2021 في مملكة البحرين والمملكة المتحدة حيث تم قبول 63 طالبا وطالبة. وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحافي أمس السبت إنه تم قبول 36 طالبا وطالبة في مملكة البحرين بتخصص الطب البشري وقبول 27 طالبا وطالبة في المملكة المتحدة بتخصصي الطب البشري وطب الأسنان. ودعت السنان الطلبة الى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة والالتزام بالحضور بالوقت المحدد لضمان سرعة انهاء اجراءات الالتحاق بمقار الابتعاث متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية المقبلة.