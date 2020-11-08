رئيس الأركان الروماني: تعزيز التعاون العسكري مع الكويت

أول النهار

أكد رئيس أركان الجيش الروماني الفريق دانييل بيتريسكو حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع الكويت. جاء ذلك عقب تلقيه رسالة من رئاسة الاركان بالجيش الكويتي سلمها سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري. وفي هذا السياق اكد السفير الهاجري في اتصال هاتفي مع «كونا» حرص الجانب الروماني على تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما في المجالات الدفاعية. كما اشار إلى استعداد القيادة العسكرية في الجيش الروماني للتعاون مع الجيش الكويتي في مختلف المجالات ولاسيما ما يخص تبادل الخبرات والمعلومات. وقال السفير الهاجري انه تم خلال اللقاء التأكيد على ان تعزيز التعاون بين رئاستي الاركان الكويتية والرومانية له دور كبير في توطيد العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين. يذكر ان هناك مباحثات بين الكويت ورومانيا تهدف لإعداد اتفاقية تعاون دفاعي بين الجانبين.